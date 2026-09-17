Montevideo City Torque y Club Cienciano definirán el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final desde el Estadio Centenario de la capital uruguaya. ¿Quieres mirar el partido Torque vs. Cienciano en vivo por Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN , disponible en distintos cableoperadores.

El ‘Papá’ se hizo fuerte como local y puso la serie 2-0 a su favor, aprovechando al máximo la altura del Inca Garcilaso de la Vega. El ‘City Uruguayo’, intentará cambiar el rumbo en la revancha apoyado en su invicto como local en la historia del torneo de clubes de CONMEBOL (con un saldo de 6 victorias y 3 empates).

Transmisión en directo del partido Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana. Acceda a las opciones para sintonizar el evento futbolístico por la pantalla de ESPN y la aplicación Disney Plus desde dispositivos móviles. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor

¿Cómo ver ESPN Deportes EN VIVO, Torque vs. Cienciano por la Copa Centroamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en distintos cableoperadores y servicios de televisión. Entre las principales opciones se encuentran DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast.

Estos son algunos de los números de canal para encontrar ESPN Deportes:

Canal 466 de DIRECTV.

Canal 854 de Dish Network.

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T.

ESPN Deportes también puede estar disponible en servicios de streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan contratado.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Torque vs. Cienciano por la Copa Centroamericana 2026 en Estados Unidos?

Si prefieres seguir el partido entre Torque y Cienciano por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el encuentro estará disponible en streaming por fubotv, beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT.

Por lo general, la transmisión por streaming corresponde a ESPN+, plataforma que ofrece eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda. El servicio permite acceder a diferentes competencias, dependiendo de los derechos de transmisión disponibles en Estados Unidos.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select Precio ESPN Select mensual $12.99 ESPN Select anual $129.99

También existen paquetes que combinan el servicio deportivo con Disney Plus y Hulu, una alternativa para los usuarios que buscan reunir entretenimiento y transmisiones deportivas dentro de una misma suscripción.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Torque vs. Cienciano por Disney Plus Online en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica cuenta con presencia en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La señal puede variar según el operador de televisión y la programación asignada para cada territorio.

Si tu opción es seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder a la cobertura deportiva mediante Disney Plus, siempre de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad de derechos en tu país.

El partido tendrá un interés especial por tratarse del pase a semifinales de dos equipos invictos en la Copa Audamericana 2026. Tanto el City Uruguayo y el Papá intentarán sellar su clasificación a la siguiente ronda del certamen futbolístico.

País ESPN Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Totalplay, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO, Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

ESPN 2 está disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia y varios países de Centroamérica y el Caribe. Además, su programación forma parte del servicio de streaming de Disney Plus en los mercados donde está habilitada la señal.

País ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

Montevideo City Torque y Cienciano se enfrentan en un duelo clave por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Consulte la guía de horarios y canales de televisión oficiales para seguir el partido en directo por internet. | Crédito: Composición Gestión Mix

¿Cómo ver Disney Plus EN VIVO, Torque vs. Cienciano por Copa Sudamericana 2026? Precios por país

Para seguir la cobertura deportiva de ESPN mediante streaming en Latinoamérica, una de las principales opciones es Disney Plus Premium, cuyo catálogo incluye canales deportivos y eventos exclusivos disponibles según el mercado.

País Disney Plus Premium mensual Disney Plus Premium anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney Plus en Estándar y Premium?

Disney Plus ofrece diferentes alternativas de suscripción en Latinoamérica. El acceso al contenido deportivo de ESPN puede depender del plan contratado y de las condiciones disponibles en cada país.

Plan Disney Plus Estándar

Catálogo de películas y series de Disney Plus.

Películas y series de Star.

Acceso a contenido deportivo seleccionado de ESPN, según el mercado.

Calidad de video de hasta Full HD.

Reproducción simultánea en hasta dos dispositivos.

Opciones de descarga en dispositivos compatibles.

Plan Disney Plus Premium

Catálogo completo de películas y series de Disney Plus.

Contenido de Star.

Acceso al catálogo deportivo más amplio de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos disponibles.

Calidad de video de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos.

Descargas para ver contenidos sin conexión.

Horario, TV y dónde ver en vivo Torque vs. Cienciano por Copa Sudamericana 2026

PARTIDO Torque vs. Cienciano Día Jueves, 17 de septiembre de 2026 Horario 21:30 horas de Uruguay / 19:30 horas de Perú TV ESPN Streaming Disney Plus Premium Torneo Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 Lugar Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay

Cienciano visitará a Torque este jueves 17 de septiembre desde las 21:30 horas de Montevideo / 19:30 horas de Lima, en uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN.