Noventa minutos (y los que adicione el árbitro) separan a uno de estos dos equipos de seguir haciendo historia. Cienciano visita a Montevideo City Torque este jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de la capital uruguaya por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos clubes definen al último clasificado para las semifinales y se medirá contra el vencedor del duelo brasileño entre Atlético Mineiro y Santos.

El ‘Papá’ llega con una ventaja importante de 2-0 obtenida en el partido de ida disputado en Cusco gracias a los goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. El conjunto peruano viaja con el descanso a su favor tras postergar su encuentro del torneo local frente a ADT. No obstante, sufrirán la sensible baja de Alejandro Hohberg por lesión.

Cienciano enfrenta a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El choque se transmite en directo por la señal de ESPN y vía streaming a través de la plataforma oficial de Disney Plus. | Crédito: @clubcienciano / Instagram / Composición Gestión Mix

¿A qué hora juega Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los horarios del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque que se realizará este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

País Horarios México 18:30 Guatemala 18:30 El Salvador 18:30 Honduras 18:30 Nicaragua 18:30 Costa Rica 18:30 República Dominicana 19:30 Panamá 19:30 Perú 19:30 Colombia 19:30 Ecuador 19:30 Chile 20:30 Venezuela 20:30 Bolivia 20:30 Argentina 21:30 Uruguay 21:30 Paraguay 21:30 Brasil 21:30

¿A qué hora juega Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el pitazo inicial del partido Torque vs. Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 será a las 6:30 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX). Como se sabe, el compromiso se realizará en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿A qué hora juega Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, estos son los horarios del partido Torque vs. Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 según tu zona horaria.

Pacífico (PT): 5:15 PM

Tiempo de la Montaña (MT): 6:15 PM

Tiempo del Centro (CT): 7:15 PM

Tiempo del Este (ET): 8:15 PM

Montevideo City Torque y Cienciano se miden en la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Entérese de las alternativas de televisión y canales digitales habilitados para sintonizar el duelo en América Latina. | Crédito: Composición Depor

¿Dónde ver Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en México?

La transmisión del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque en México se podrá disfrutar a través de Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite Torque vs. Cienciano EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Este jueves 17 de septiembre se podrá ver el partido Torque vs. Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

España: VPN

Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Paramount+

Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur, inter