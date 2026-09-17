El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han reforzado los operativos dirigidos a camioneros inmigrantes como parte de la política migratoria de la administración de Donald Trump. Los controles se realizan en puntos estratégicos para conductores. ¿Cómo funcionan estas intervenciones? Te lo contamos a continuación.

ICE cambia sus puntos de control para revisar a camioneros inmigrantes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CÓMO SON LOS NUEVOS OPERATIVOS DEL ICE PARA DETENER A CAMIONEROS INMIGRANTES?

La estrategia de las autoridades consiste en realizar operativos migratorios en lugares donde los camioneros suelen detenerse, como estaciones de pesaje, áreas de descanso, peajes y centros de viaje. En esos puntos, los agentes pueden revisar las licencias de conducir comerciales (conocidas como CDL, por sus siglas en inglés), la identidad y la documentación migratoria de los conductores, precisó NBC News.

El camionero Arturo González señaló que los lugares de pesaje son los que más vienen evitando sus colegas porque les exigen más dominio de inglés. “Antes las revisiones eran básicas: nos pedían documentación, aseguranza, permisos, etc.; y ahora la están haciendo más extensiva, pues hablando frases más largas, incluso yo he conocido personas a las que les han pedido escribirlo en un papel”, dijo en conversación con la edición digital de Univision.

Las autoridades federales han puesto especial atención en la verificación de documentación, licencias comerciales y posibles irregularidades relacionadas con el empleo en el sector del transporte. Esta estrategia forma parte de una ofensiva más amplia que combina acciones de control migratorio con revisiones vinculadas a la seguridad vial y al uso de CDL.

Entre los lugares para intervenir a los camioneros están:

Estaciones de pesaje e inspección de vehículos comerciales.

Áreas de descanso.

Paradas o centros de servicio para camioneros.

Peajes y otros puntos donde los conductores deben detenerse.

IDENTIFICAN LA FORMA DE TRABAJO COMO OPERACIÓN HIGHWAY SHIELD

Diversos medios han identificado esta forma de trabajo como Highway Shield, desarrollado durante agosto de 2026. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el operativo culminó con la detención de 800 camioneros y 50 inmigrantes indocumentados.

En Arizona, por separado, CBP informó que una operación multiagencia en el sector de Yuma terminó con 143 arrestos entre el 10 y el 14 de agosto, incluidos 95 conductores de camión que, según la agencia, no tenían estatus migratorio legal y poseían licencias comerciales expedidas por estados.

LAS LICENCIAS CDL ESTÁN BAJO ESCRUTINIO

La ofensiva combina controles migratorios con una revisión de las licencias comerciales. ICE abrió la línea 866-347-2423 para reportar sospechas de fraude en CDL o conductores que, según las autoridades, no tendrían la autorización correspondiente para operar vehículos comerciales, precisa el sitio web del DHS.

Cabe precisar que la existencia de esa línea no significa que todo camionero inmigrante esté siendo investigado ni que carecer de estatus migratorio implique automáticamente fraude de licencia, toda vez que son cuestiones legalmente distintas.