Si eres una persona inmigrante que opera un camión con una licencia de conducir comercial (CDL) en Estados Unidos, podrías ser sometido a una evaluación de inglés durante una inspección vial. Esta revisión busca confirmar que cuentas con la capacidad de comunicarte de forma funcional, conforme a las reglas federales de seguridad aplicables a los conductores comerciales. ¿En qué consiste esta evaluación y qué puede ocurrir si no la apruebas? Aquí te explicamos todo lo que debes saber.

La evaluación puede afectar la continuidad del viaje y quedar registrada en el historial de inspecciones (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA CONDUCTORES COMERCIALES?

La evaluación no busca medir un nivel académico de inglés ni exige que el conductor hable el idioma a la perfección. Su objetivo es verificar que pueda desenvolverse de manera adecuada en situaciones relacionadas con la conducción y la seguridad en carretera. De acuerdo con la regla federal de calificación de conductores, se exige que una persona pueda leer y hablar inglés lo suficiente para conversar con el público, comprender señales y letreros de tránsito, responder consultas oficiales y completar reportes o registros requeridos.

Esto se aplica a conductores de vehículos comerciales sujetos a la normativa federal, incluidos quienes operan en comercio interestatal, precisa la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Durante un control, el proceso suele ser de dos pasos:

Entrevista inicial en inglés. El inspector se comunica con el conductor en inglés y valora si puede comprender instrucciones y responder de forma suficiente a preguntas oficiales sobre su identidad, licencia, viaje, carga, documentación, horas de servicio o condiciones básicas del vehículo.

El inspector se comunica con el conductor en inglés y valora si puede comprender instrucciones y responder de forma suficiente a preguntas oficiales sobre su identidad, licencia, viaje, carga, documentación, horas de servicio o condiciones básicas del vehículo. Reconocimiento de señales. Si aprueba la entrevista, pero hay dudas sobre su comprensión de letreros, el inspector puede mostrar señales de tránsito —incluidos mensajes electrónicos variables— y pedir que explique su significado. La finalidad es comprobar que puede entender señales estadounidenses en inglés, no evaluar acento u ortografía ni inglés conversacional avanzado.

En otras palabras, un conductor no tiene que hablar inglés perfecto, solamente debe poder comunicarse de manera efectiva en un contexto de seguridad vial y entender la información indispensable para conducir y responder a una autoridad.

Los inspectores revisan si el camionero puede desenvolverse en inglés de forma funcional durante una revisión en carretera (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ PASA SI EL CONDUCTOR NO SUPERA LA PRUEBA?

Si el inspector documenta que el conductor no alcanza el estándar de dominio funcional: