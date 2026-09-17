El 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebrará sus elecciones de mitad de mandato, una jornada en la que los votantes decidirán quiénes integrarán el Congreso. El resultado tendrá un impacto directo en la capacidad del presidente Donald Trump para avanzar con sus prioridades y políticas durante el tiempo que le queda en la Casa Blanca.Por la importancia de esta cita electoral, se espera una amplia participación. Sin embargo, ¿qué consecuencias enfrenta una persona que no es ciudadana estadounidense si se registra para votar o emite su voto afirmando falsamente que sí lo es? A continuación, explicamos los posibles castigos legales y migratorios.

Votar sin ser ciudadano o marcar falsamente esa condición al registrarse puede afectar solicitudes de visa, ajuste de estatus, residencia permanente y naturalización (Foto: Jessica McGowan/Getty Images/AFP)

¿QUÉ OCURRE SI UNA PERSONA SE HACE PASAR POR CIUDADANA DE EE.UU. PARA VOTAR?

Hacerse pasar por ciudadano estadounidense para registrarse o votar puede generar cargos penales y consecuencias migratorias extremadamente graves, ya que para una persona que no es ciudadana, una falsa declaración de ciudadanía suele ser más dañina que el propio voto ilegal: puede abrir la puerta a deportación y, en muchos casos, impedir de forma permanente obtener una visa, residencia o ajuste de estatus.

CONSECUENCIAS PENALES

En elecciones federales, votar sin ser ciudadano está prohibido por la ley federal. Además, el formulario de inscripción suele exigir declarar, bajo pena de perjurio, que se es ciudadano de Estados Unidos.

Según las circunstancias, autoridades federales o estatales podrían investigar y presentar cargos por:

Votar ilegalmente en una elección federal, estatal o local.

Registrarse fraudulentamente para votar.

Declarar falsamente ser ciudadano estadounidense.

Perjurio o presentar información falsa en un documento oficial.

Fraude electoral, si hubo conducta adicional como usar datos falsos, votar más de una vez o ayudar a otra persona a cometer fraude.

Las penas concretas dependen del estatuto aplicable y del estado donde ocurrió el hecho, pero pueden incluir multas, antecedentes penales y prisión. Por ejemplo, una persona residente permanente que supuestamente se registró falsamente en California, aun sin llegar a votar, enfrentaba una pena potencial de hasta cinco años de prisión, publicó N+ Univision 34 Los Angeles.

El riesgo puede surgir desde el registro si la persona firma o marca falsamente que es ciudadana. Es decir, no necesariamente tiene que haber depositado una boleta para que exista un posible problema penal o migratorio: la declaración falsa en el formulario puede ser investigada por sí misma.

El abogado de derechos civiles Luis Carrillo dijo a N+ Univision que las únicas personas autorizadas para votar en los comicios de Estados Unidos son los ciudadanos de este país: “Aunque no votó, el hecho de que estaba preparándose para votar lo puede llevar a ser juzgado por los federales y el castigo puede ser cinco años [de prisión]”.

RIESGOS MIGRATORIOS

Para inmigrantes —incluidos residentes permanentes con green card— las consecuencias pueden ser especialmente severas:

Conducta Posible consecuencia migratoria Votar sin autorización Puede convertir a la persona en deportable o inadmisible, según el caso. Marcar o afirmar falsamente que es ciudadana para registrarse Puede activar una causal separada de inadmisibilidad y deportación por falsa reclamación de ciudadanía. Tener residencia permanente La green card no autoriza a votar en elecciones federales; el hecho puede poner en riesgo la residencia y derivar en proceso de expulsión. Solicitar ciudadanía después USCIS puede considerar la conducta al evaluar la “buena conducta moral”, requisito de la naturalización. Pedir una visa o residencia en el futuro La falsa declaración de ciudadanía puede bloquear esos trámites de forma duradera o permanente, salvo excepciones muy limitadas.

La ley migratoria contempla que un no ciudadano que vote violando leyes federales, estatales o locales pueda ser deportable. También trata por separado la falsa afirmación de ciudadanía para obtener un beneficio previsto por una ley federal o estatal, como puede ser el derecho al voto, señala SG Legal Group.

¿Qué debes hacer si por error te registrarte para votar?

Si por error te registraste para votar, la presidenta del Proyecto de Votantes del Suroeste, Lydia Camarillo, manifestó que debes ir a la página de la Oficina del Secretario de Estado y buscar tu nombre.

“Van a pedirle su nombre, su domicilio y su fecha de nacimiento. Si de casualidad se ha registrado y no es ciudadano, entonces puede avisar que hubo un error y que usted no se registró”, por lo que debe pedir la cancelación de su registro, precisó en N+ Univision.