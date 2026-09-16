Ganar el jackpot del Powerball no es nada fácil. Para llevarte la enorme cantidad de dinero que está en juego necesitas mucha suerte, así que solo queda pensar en positivo. Este miércoles 16 de septiembre habrá un nuevo sorteo. Tras la realización del mismo podrás revisar aquí los resultados y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor estimado de $271 millones. ¡No lo olvides!

Es fundamental que sepas que en el Powerball cada ticket cuesta $2 por jugada. Una vez que adquieras uno, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y después escoger entre el 1 y el 26 para el Powerball. Dependiendo de la cantidad de números que aciertes, podrás recibir un premio. Sí, así funciona.

¿Dónde se deben reclamar los premios del Powerball?

Si te tocó ganar, ten en cuenta que, según la página oficial del juego de lotería, “los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde compraron el boleto. Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería, dependiendo del importe, y también en la sede central de la lotería”.

Además, es importante que tengas en claro que las fechas de caducidad de los boletos suelen variar entre 90 días y un año. Todo dependerá de la jurisdicción de venta. ¿Dónde puedes conocer la fecha de caducidad? Pues esta suele aparecer en el reverso del ticket. Si en caso no está ahí, puedes hacerle la consulta a la lotería donde adquiriste el billete. Habiéndote indicado ello, te recalco que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 16 de septiembre es de $271 millones, hay una opción en efectivo de $115.1 millones. ¡Ojo con eso! ¿Te animas a participar en el juego?

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Resultados del Powerball, miércoles 16 de septiembre

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 16 de septiembre de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 16 de septiembre de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.