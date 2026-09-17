Las consecuencias de El Fenómeno de El Niño ya se sienten en Piura. La temperatura del mar frente a Paita continúa por encima de sus valores normales y genera preocupación por el escenario de lluvias que podría enfrentar el norte del país durante el próximo verano.

Rodolfo Rodríguez Arisméndiz, especialista de la Universidad de Piura (UDEP) y director de la Estación Científica Ramón Mugica, informó a la Agencia Andina que actualmente el mar frente a Paita registra entre 24 °C y 25 °C, cuando lo habitual para esta época del año es encontrar temperaturas de entre 17 °C y 18 °C.

Esto representa una anomalía positiva de entre 6 y 7 grados, una diferencia considerable que, de mantenerse, podría tener efectos sobre las condiciones climáticas de los próximos meses.

Según explicó el especialista, cuando la temperatura del mar supera los 25 °C se genera un escenario más favorable para la formación de lluvias, aunque la ocurrencia e intensidad de las precipitaciones también depende de otros factores atmosféricos.

El punto de preocupación está en que estas temperaturas elevadas se están registrando todavía durante el invierno. Rodríguez advirtió que, con la llegada del verano, el calentamiento propio de la temporada podría sumarse a las actuales condiciones del mar y elevar aún más las anomalías.

“Probablemente tengamos lluvias fuertes, principalmente en los meses del verano del 2027”, señaló.

El especialista explicó que el comportamiento actual debe ser tomado como una señal de alerta y seguimiento frente a un posible escenario de lluvias intensas asociado a las condiciones cálidas del mar propias del desarrollo del Fenómeno El Niño.

Rodríguez consideró que las autoridades ya no deberían concentrarse únicamente en el diagnóstico, sino avanzar en medidas de prevención y mitigación a los efectos adversos de intensas lluvias.

Actualmente el mar frente a Paita registra entre 24 °C y 25 °C, cuando lo habitual para esta época del año es encontrar temperaturas de entre 17 °C y 18 °C. Foto: Difusión.

En su opinión, la preparación debe involucrar acciones a nivel vecinal, municipal, Gobierno Regional y Gobierno Nacional, con acciones destinadas a reducir los posibles impactos de un periodo lluvioso intenso.

La preocupación también se refleja en la sensación térmica que experimenta la población. Piura viene atravesando un invierno inusualmente cálido, con temperaturas que generan una sensación más propia de los meses de verano.

Sostuvo que las próximas semanas serán importantes para conocer cómo evoluciona la temperatura del mar y, con ello, evaluar con mayor precisión el escenario que podría presentarse durante el verano de 2027.