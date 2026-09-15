El fenómeno de El Niño de 1998 ocasionó huaicos que destruyeron tramos de la carretera central, obstruyendo el pase de los vehículos que circulaban por esa importante vía. (Foto GEC Archivo Histórico)
El fenómeno de El Niño de 1998 ocasionó huaicos que destruyeron tramos de la carretera central, obstruyendo el pase de los vehículos que circulaban por esa importante vía. (Foto GEC Archivo Histórico)
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Elías García Olano
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El Perú se encuentra ya frente a El Niño y aunque falta poco más de un mes para la llegada de lluvias intensas, las concesiones viales parecen no tener todas las reglas claras para cuando tengan que restituir, con la celeridad requerida, las vías a su cargo que resulten destruidas o afectadas por ese fenómeno.

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