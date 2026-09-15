Vale recordar que el Niño costero del 2017 dejó daños en las principales concesiones viales del norte (Autopista del Sol, Red Vial N°4, IIRSA Norte y Longitudinal de la Sierra), donde seis años después, hasta el 2023, todavía se realizaban obras para restablecer infraestructura afectada, según data del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La última semana, ante la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, la presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, señaló que ya desde inicio del año han venido alertando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a las concesionarias, sobre las acciones a adoptar para enfrentar el fenómeno de El Niño (FEN).

Existen 17 vías concesionadas de la Red Vial Nacional que comprenden cerca de 6,700 kilómetros de carreteras, cuyos contratos suscritos con el MTC están bajo supervisión del referido organismo regulador.

Puntos críticos

En principio, Zambrano remarcó que la obligación de los concesionarios es cumplir con brindar todos los niveles de servicio, de forma que el Ositrán pueda evaluar que, bajo condiciones de un buen mantenimiento, las vías estén en condiciones de afrontar el FEN.

Además de que la vía esté bien mantenida, lo que también supervisa el regulador, subrayó, es la prevención: que estén bien identificados los puntos críticos que se pueden afectar en las rutas concesionadas, que, básicamente, son los drenajes, alcantarillas, taludes, puentes, cauces, defensas ribereñas.

“No podríamos admitir que sobre una carretera que no esté siendo bien mantenida, [el concesionario] pretenda de alguna manera culpar a El Niño de los problemas que pudiera luego tener la vía”, aseveró.

Peajes. Hay 17 concesiones viales que supervisa Ositrán. (Foto: Difusión)

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Obras fuera de la concesión

La titular del Ositrán indicó que, en sus planes de negocios, las concesionarias han incluido planes de contingencia para enfrentar temas como los desastres que puede traer el FEN, recordando que el regulador es el que califica cuándo una vía ha sido afectada por ese fenómeno, y por ende es el que decide si se suspende las obligaciones de su contrato por razones de fuerza mayor.

En este punto, la funcionaria adelantó que en Ositrán han evaluado la necesidad de que el Gobierno apruebe un decreto de urgencia que permita que las empresas operadoras de concesiones viales puedan realizar obras fuera del ámbito que establece su contrato de concesión.

Explicó que muchas veces el recuperar la transitabilidad, es decir realizar las obras para que los vehículos puedan volver a circular por una vía de manera continua y segura, tras los daños registrados, podría requerir que los operadores realicen trabajos más allá de su ámbito.

“Este sería un tema que tendríamos pendiente de trabajar con el Poder Ejecutivo”, mencionó.

Sin avance en puentes

Por otro lado, la titular del Ositrán afirmó que aún existen 88 puentes, de un total de 99 que están ubicados dentro de las concesiones viales, cuya infraestructura, a cargo del MTC, se mantiene en condición de peligro, y donde el ministerio no habría ejercido acción.

De acuerdo con el regulador, la mayor parte de esos puentes críticos no atendidos se ubican en el departamento de Lima (64), seguido de Áncash (8), La Libertad (7), Puno (7), Junín (6), San Martín (6), entre otros.

Puntes en riesgo en el interior del país. Fuente: Ositrán

Zambrano explicó que, si bien esos puentes están en áreas bajo concesión, a las concesionarias solo les compete su mantenimiento, pero no tienen la obligación de realizar intervenciones mayores en ellos, y que su integridad preocupa al regulador, por lo que ha pedido al MTC que tenga cuidado con autorizar el paso de cargas especiales por esa infraestructura.

Francisco Jaramillo, gerente de supervisión del Ositrán, aclaró que el realizar intervenciones mayores en la infraestructura vial en el área de concesión, como reconstruir un puente, porque se modificó el cauce de los ríos aguas arriba o abajo, por ejemplo, por la explotación exagerada de canteras que cargan el flujo de agua, no compete a los concesionarios.

Remarcó que la infraestructura que sufrió colapsos por el cumplimiento de su vida útil o por el FEN, están en su mayoría asegurada, pero que el diferencial, sea porque ese fenómeno modificó el cauce o incrementó el espacio en los puentes, lo asume el Estado, pues así se diseñaron los contratos de concesión.

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