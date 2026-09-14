Un meteorólogo monitorea la actividad meteorológica en la pantalla de una computadora en la sede del Centro de Predicción Meteorológica y Climática de la NOAA en College Park, Maryland. Fotógrafo: Michael A. McCoy/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Los operadores mundiales de derivados climáticos apuestan a que un fenómeno de El Niño inusualmente intenso traerá un invierno templado al hemisferio norte.

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