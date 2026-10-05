Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 5 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas evalúan las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.14% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.349 y se vende a S/ 3.429, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.410 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este lunes 5 de octubre de 2026, el dólar muestra una posición firme en los mercados internacionales, mientras los inversionistas evalúan las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

En los mercados emergentes, el comportamiento es más heterogéneo. Destaca el real brasileño, que se apreció más de 4% frente al dólar tras los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, mientras los inversionistas reaccionaron favorablemente al desempeño del candidato Flavio Bolsonaro. En Perú, como referencia, el tipo de cambio se ubica en torno a S/ 3.44 por dólar, según el BCRP.

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