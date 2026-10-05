El lunes 5 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas evalúan las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.426 Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.436 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.14% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.349 y se vende a S/ 3.429, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.410 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este lunes 5 de octubre de 2026, el dólar muestra una posición firme en los mercados internacionales, mientras los inversionistas evalúan las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Este escenario está favoreciendo al dólar frente a las principales monedas, pese a que los últimos datos de empleo de Estados Unidos redujeron las expectativas de una nueva subida de tasas de la Fed.

En los mercados emergentes, el comportamiento es más heterogéneo. Destaca el real brasileño, que se apreció más de 4% frente al dólar tras los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, mientras los inversionistas reaccionaron favorablemente al desempeño del candidato Flavio Bolsonaro. En Perú, como referencia, el tipo de cambio se ubica en torno a S/ 3.44 por dólar, según el BCRP.