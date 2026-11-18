Credicorp Capital estima que las ventas en Lima alcanzará un récord de 32,762 unidades inmobiliarias durante este año, 22.3% más que en el 2025.

En el 2025 y en el 2024 el crecimiento anual de las ventas fue de 20.2% y 27.9%, respectivamente.

La proyección del 2026, además, representa cinco veces el volumen observado en el 2017, destaca la firma financiera.

A septiembre último, ya se tenían acumuladas cerca de 24,000 viviendas vendidas en Lima, casi lo que se vendió durante todo el año pasado, precisó Numa León, director ejecutivo de real estate de Credicorp Capital Asset Management.

“Hay unas 8,000 viviendas que se deberían vender en el último trimestre del año. No tenemos una predicción clara para el primer trimestre del 2027, pero las ventas son cíclicas en el mercado limeño, siempre diciembre, enero y febrero empieza lento y en marzo se recupera. Entonces, debería repetirse la misma dinámica el próximo año, de repente, un poco más lento por el impacto que tenga el fenómeno de El Niño en los meses de verano”, sostuvo el ejecutivo.

Hay unas 8,000 viviendas que se deberían vender en el último trimestre del año, según Credicorp.

Desvío de recursos

“Podría haber algún rezago en la compra de departamentos durante el verano donde va a afectar El Niño, pero que es algo cíclico en las ventas inmobiliarias. Diciembre y enero son meses bajos de ventas y luego en marzo hay un pico, eso se ve en todos los años”, reiteró.

Pese al récord que se alcanzaría este año en la venta de viviendas, el fenómeno de El Niño “definitivamente va a desviar” recursos fuera de ese mercado, afirmó Gino Layseca, director general de Layseca Asociados.

“Lima no está preparada para El Niño. Distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores o Villa María del Triunfo, por ejemplo, son muy vulnerables, por la autoconstrucción, las quebradas, la poca evacuación...hay mucho peligro en esas zonas. Entonces, esas familias van a tener que ocupar sus recursos en reparar sus viviendas (en lugar de adquirir una nueva)”, explicó al anticipar que esa situación podría extenderse durante todo el primer semestre del 2027.

Además, consideró que un factor que podría afectar la oferta inmobiliaria es que no se amplíe el Fondo Mivivienda.

Tasas

Pero la perturbación climática no es la única nube que amenaza el mercado inmobiliario. El alza reciente de la tasa de referencia del BCRP en 25 puntos básicos, de 4.25% a 4.5%, aunque no directamente, puede llegar a tener una influencia en el costo del crédito hipotecario, afirmó León, de Credicorp Capital.

Empero, el mismo instituto emisor prevé que la inflación va a bajar a partir de marzo del próximo año, por lo que, en ese momento, se evaluará si la tasa de interés se mantiene sin incremento, refirió.

“No veo que (por el alza de la tasa clave) vaya a haber un gran impacto. Puede ser que se reduzca un poco el crecimiento (de las ventas inmobiliarias) versus el año pasado, pero (igualmente) se espera un crecimiento a doble dígito para el 2027”, acotó.

Demanda

León también se refirió a la forma en la que ha cambiado la demanda inmobiliaria. En el 2025, los hogares unipersonales o de parejas sin hijos representaban el 25% del total, mientras que en el 2005 eran el 12.5%. Es decir, en 20 años se duplicó la participación de dicho segmento.

En tanto, los hogares biparentales con hijos, que en el 2005 tenían más del 40% de participación, en el 2025 bajaron al 25% del total. Pasaron de ser casi la mitad de la demanda a representar uno de cuatro hogares.

De ese modo, el número de personas por hogar ha disminuido, de más de tres a cerca de 2.5 personas por vivienda, comentó el ejecutivo.

Este cambio demográfico ha sido leído por los desarrolladores inmobiliarios y han adaptado el producto. Los departamentos en el 2017 tenían un tamaño promedio de 81 metros cuadrados y se ha reducido a 66 metros cuadrados en este 2026, detalló León.

En el 2025, los hogares unipersonales o de parejas sin hijos representaban el 25% del total, mientras que en el 2005 eran el 12.5%, refiere Credicorp.

Déficit

A su vez, el cliente busca estar en una mejor ubicación, más cerca de los polos de trabajo donde el suelo es más caro, con lo que, para que los precios de las viviendas sean accesibles, los deben hacer más pequeños, explicó.

La demanda insatisfecha y el potencial de crecimiento del mercado de bienes raíces se sustentan, además, en el déficit de vivienda formal, con una alta participación de la autoconstrucción, sostuvo. “Si se proyecta vender 32,000 viviendas este año, para cerrar la brecha de viviendas estamos hablando de llegar a un número más cercano a 250,000 (vendidas por año)”, estimó.

Fondo para clientes retail

Credicorp Capital Asset Management tiene activos dos fondos inmobiliarios. Uno que financia a desarrolladores inmobiliarios, y otro que hace lo propio con unidades logísticas. Ambos son dirigidos a inversionistas institucionales. Sin embargo, pronto la firma lanzará un fondo para inversionistas minoristas o retail, es decir, personas.

“Vamos a ver si podemos conectar capital retail con estas oportunidades de desarrollo del sector inmobiliario. Es algo que está en nuestros planes y esperamos tener novedades para mediados del próximo año”, afirmó Numa León, director de la gestora de inversiones.

Migración a oficinas prime

La demanda por oficinas prime en Lima muestra una composición “bastante saludable”, pues el 62% proviene de nuevas empresas que llegan a la capital, o son compañías que ya se encuentran en la ciudad, pero necesitan ampliar más metros cuadrados para sus operaciones, considera Credicorp Capital Asset Management.

Asimismo, el 33% de la demanda corresponde a empresas que migran para conseguir mayor calidad, es decir, funcionaban en algún inmueble que no ofrecía las mejores condiciones y buscan pasar a edificios clase A, explicó Numa León, director de la firma.

Finalmente, el 5% restante de la demanda de esas oficinas de primer nivel es de empresas que se mudan de un edificio a otro dentro de la categoría prime, según la gestora de inversiones.