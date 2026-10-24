En un mercado donde la inversión inmobiliaria suele concentrarse en viviendas, oficinas, locales comerciales y activos logísticos, surge un nuevo nicho poco explorado por los inversionistas.

En este contexto, los mercados tradicionales comienzan a perfilarse como un segmento de interés para el financiamiento inmobiliario en Perú, señaló Rui Baracco, Director Ejecutivo y Managing Partner de ACRES Finance.

“La modernización de los mercados de abastos abre una posibilidad de inversión vinculada a la renovación de infraestructura y a la demanda de espacios para el comercio”, destacó.

Según el ejecutivo, alrededor del 70% del consumo en el país se realiza a través de estos establecimientos. Esto unido a las brechas en infraestructura han permitido identificar oportunidades de inversión.

“La apuesta -en nuestro caso- apunta a desarrollar mercados con instalaciones como cámaras de frío, depósitos y rampas, que permitan mejorar las condiciones en las que operan los comerciantes”, detalló.

Retorno

Una de las vías para financiar estos desarrollos inmobiliarios es el mercado de capitales, mediante instrumentos de deuda asociados a fideicomisos de titulización, comentó Baracco.

Explicó que se puede acceder a esta alternativa mediante fondos públicos de deuda inmobiliaria que, en ACRES Finance, requiere una inversión mínima de US$ 3,500.

Además, precisó que este instrumento tiene una rentabilidad proyectada de 10% anual antes de impuestos en dólares.

Baracco subrayó que esta modalidad permite participar en el financiamiento inmobiliario sin comprar directamente un inmueble.

No obstante, advirtió que la rentabilidad proyectada no equivale a un rendimiento garantizado y la exposición al riesgo dependerá de las condiciones de los instrumentos, la capacidad de pago de los proyectos y las características del fondo.

Por otra parte, el modelo también contempla que los comerciantes puedan adquirir sus puestos mediante financiamiento directo, en lugar de operar únicamente en espacios alquilados, dijo el especialista.

“La propiedad del local, además de permitirles desarrollar su actividad comercial, puede convertirse en un activo patrimonial. Sin embargo, su valorización dependerá de factores como la ubicación, la demanda y la evolución del entorno comercial”, expresó.