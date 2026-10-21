A octubre, el ecosistema fintech peruano reúne 318 empresas, de acuerdo con el Mapa Fintech Perú 2026, elaborado por Legal Paradox en alianza con Damma Legal Advisors. El segmento con mayor número de compañías es el de lending o préstamos, con 61; seguido por pagos y remesas, con 57; e infraestructura tecnológica para bancos y fintech, con 45.

Uno de los elementos determinantes en la evolución del mercado peruano es la llegada acelerada de empresas internacionales, argumenta Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú.

Detalló que el 45% de las fintechs que operan en el país son de origen extranjero y que, entre las solicitudes recibidas por la asociación este año, cerca del 60% corresponde a compañías del exterior.

Por su parte, Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, destacó que el crecimiento no se concentra únicamente en la aparición de nuevos jugadores, sino también en la incorporación de más productos dentro de las plataformas existentes.

Sostuvo que la revisión realizada muestra un crecimiento en el número de fintech, así como el avance de categorías emergentes como open finance, con nueve empresas; proptech, con siete; y crowdfunding, con 7.

Mayor integración

Respecto de las verticales con mayor potencial, Castro puso énfasis en la convergencia entre pagos y préstamos. “La tendencia es la integración de servicios financieros. Esto implica que una misma plataforma pueda combinar pagos, préstamos, inversiones y otros servicios financieros a partir del uso de datos del cliente”, explicó.

El avance de las billeteras digitales es un ejemplo de esta tendencia, indicó, además de facilitar pagos, estas plataformas pueden incorporar productos de crédito y otros servicios.

Para Castro, el siguiente paso del ecosistema no necesariamente será que una sola empresa ofrezca distintos productos por separadoad, sino que los servicios financieros estén cada vez más conectados dentro de una misma experiencia digital.

Unicornio

Pese a esta evolución en el mercado, Perú todavía no cuenta con un unicornio fintech propio, situación que no necesariamente implica una debilidad del ecosistema local, comenta el especialista.

Según mencionó, el mercado local podría tener características distintas a las de otros países de la región donde surgieron compañías de gran tamaño.

“No necesitamos un unicornio para tener buenos competidores o buenas empresas financieras. Perú podría desarrollar varias compañías medianas y competitivas en lugar de concentrar el crecimiento en una sola empresa de valorización superior a US$ 1,000 millones”, manifestó.

La escala del mercado peruano y su concentración en Lima son algunos de los factores que condicionan la expansión de las fintech. Refiere que el desarrollo de un ecosistema fintech fuera de la capital enfrenta, entre otros factores, la disponibilidad de talento tecnológico y la presencia de universidades y centros de formación especializados.