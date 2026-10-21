Uno de los elementos determinantes en la evolución del mercado peruano es la llegada acelerada de empresas internacionales.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El mercado fintech continúa expandiéndose en Perú, donde no solo ganan presencia en pagos y préstamos, sino que incorporan nuevas soluciones y avanzan hacia una mayor integración de servicios.

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