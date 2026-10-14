“Van a seguir haciendo un trabajo muy importante tanto en el sistema financiero como en el resto de las industrias, y vamos a ver cada día más fintech entrando al sistema financiero”, resaltó Fernando Eguiluz, CEO de BBVA.

Estas empresas de tecnología financiera han venido a ayudar mucho, a generar ideas, abrir nuevas oportunidades y ofrecer mejores experiencias a los clientes, comentó. “Me da mucho gusto que estén encontrando esos nichos de mercado, porque también nos abren los ojos a los grandes jugadores (de la banca) para estar ahí”, señaló.

Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, explicó que este interés responde, en parte, a los avances promovidos por los reguladores, entre estos el piloto de moneda digital y la modernización del sistema de pagos del Banco Central de Reserva (BCR), así como las iniciativas de Banking as a Service y Open Finance de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Transferencias

A ello se suman otras medidas regulatorias como los cambios en crowdfunding —financiamiento participativo financiero— y la posibilidad de pagar remuneraciones mediante billeteras digitales, añadió.

Leonardo Amortegui, consultor senior de soluciones de Temenos, empresa global de software financiero y bancario, coincide en mencionar que las fintech ganan terreno en el sistema financiero, aunque el impacto varía según su especialidad.

En las grandes transferencias corporativas internacionales, los bancos todavía mantienen el liderazgo, especialmente por las herramientas de seguridad, control y reversión de pagos, detalló.

No obstante, las fintech han adquirido un papel predominante en los segmentos de menor monto, especialmente en transferencias de pymes y, sobre todo, en las remesas, acotó.

Desafío

Para Salinas, la mayor actividad de las fintech se concentra en proveedores de infraestructura tecnológica, APIs, microservicios y ciberseguridad, además de las especializadas en préstamos, pagos y billeteras.

Esta dinámica también favorece la incorporación de servicios vinculados a activos digitales y stablecoins (criptomonedas de baja volatilidad), mientras las entidades financieras se preparan para una mayor digitalización de los medios de pago, dijo.

“El verdadero desafío para los bancos en el largo plazo es que las fintech pueden utilizar los pagos como puerta de entrada para construir una relación financiera más amplia con los usuarios”, complementó Amortegui.

Refirió que la competencia no se limita a quién mueve el dinero, sino a quién logra quedarse con el cliente. Asimismo, el costo de las transacciones es otro factor decisivo, especialmente en Latinoamérica, donde los usuarios son muy sensibles a las comisiones, indicó.

Los especialistas precisaron que estas empresas proceden tanto de Perú como de mercados de la región, como Colombia, Argentina, México y Chile.

Equipos especializados

Los bancos forman equipos especializados en fintech y establecen alianzas para desarrollar nuevos productos, precisó Javier Salinas, de la Asociación Fintech.

El modelo de Banking as a Service permite que las entidades financieras moneticen servicios como validación de identidad, análisis crediticio y acceso a infraestructura, mientras las fintech pueden operar con base en las capacidades de instituciones reguladas sin asumir inicialmente el costo y el tiempo de obtener una licencia propia, explicó.

Con Open Finance y Banking as a Service se apunta a una mayor interacción entre bancos y fintech, con el usuario como principal factor de competencia en aspectos como rapidez, disponibilidad y experiencia digital, afirmó.