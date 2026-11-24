La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó los Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), un conjunto de 36 recomendaciones que buscan fortalecer la conformación y el funcionamiento de sus directorios, promover una gestión más profesional y transparente, y contribuir a la sostenibilidad de estas entidades.

El documento, anunciado por el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, durante el XVII Congreso Internacional de Microfinanzas (CIM) Lima 2026, plantea mejoras en tres ámbitos fundamentales.

Primero, optimizar la conformación de los directorios, para contar con perfiles adecuados en los directorios y obtener una mejora en su proceso de conformación.

La SBS recomienda, principalmente, la implementación de una matriz de competencias para identificar las capacidades y experiencia que requiere este órgano de gobierno, así las entidades designantes pueden ser informadas sobre los perfiles requeridos antes de cada designación.

Además, sugiere la evaluación integral de candidatos considerando su trayectoria, reputación e idoneidad técnica y moral; y la votación secreta de los representantes del Concejo Municipal y que, en caso de empate, el sorteo sea certificado por un notario público.

En la misma línea, recomienda limitar la reelección consecutiva de los directores a dos periodos o seis años en total, independientemente de la entidad que los designe. Se propone que transcurra un periodo mínimo de tres años antes de que puedan ser nuevamente designados.

El segundo ámbito es profesionalizar y promover la independencia de los directorios. La SBS plantea la ejecución de programas de inducción para los nuevos directores, titulares y alternos, así como evaluaciones externas periódicas del desempeño del directorio a cargo de un consultor independiente. Recomienda que los comités sean presididos por directores independientes y que la Secretaría del Directorio cuente con un perfil técnico especializado.

Se refuerza la separación entre las funciones de gobierno y de gestión, de manera que las decisiones ejecutivas correspondan a la Gerencia y no sean objeto de injerencia de los directores.

Para prevenir conflictos de intereses, se recomienda adoptar políticas que incluyan declaraciones juradas periódicas de intereses, la obligación de comunicar cualquier conflicto real o potencial, y el deber de abstenerse en las decisiones relacionadas.

El tercer punto es transparentar la información relevante de los directorios. Se propone que las CMAC publiquen semestralmente información agregada sobre los gastos de capacitación, representación y gestión de sus órganos de gobierno. También se recomienda transparentar la conformación de sus directorios y comités, así como la entidad responsable de designar a cada director.

Los lineamientos tienen carácter voluntario y su aplicación se sustenta en el principio de “Cumplir o Explicar”, mediante el cual las CMAC podrán adoptar las prácticas propuestas o exponer las razones por las que deciden no implementarlas.

Al respecto, el superintendente Sergio Espinosa precisó que el propósito es contar con un referente de buenas prácticas que permita evaluar los avances sobre gobierno corporativo de las cajas municipales.

“Esto no es una norma, sino lineamientos; pero sí queremos medir su cumplimiento para determinar cuánto se acercan las cajas a lo que hemos establecido como un benchmark ideal y cómo se desarrolla el sistema, y hacer públicos los hallazgos”, señaló.

Con esta iniciativa, la SBS busca promover mejores prácticas de gobierno corporativo en las cajas municipales, fortaleciendo la independencia de sus órganos de gobierno y contribuyendo a una gestión más transparente y eficiente.