Los depósitos de personas en el sistema bancario a junio último sumaron S/ 203,000 millones. (Foto: Andina)
Los depósitos de personas en el sistema bancario a junio último sumaron S/ 203,000 millones. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Las entidades financieras efectúan regularmente una contribución al Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) que protege a los ahorristas, ¿qué ha cambiado en este mecanismo?

TE PUEDE INTERESAR

SBS cierra otra cooperativa: ¿ahorristas pueden detectar riesgos y salvarse?
Claves secretas de clientes bancarios: ¿corren riesgo en finanzas abiertas en Perú?
Fintech se alistan a diversificar oferta en Perú: ¿llegará unicornio?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.