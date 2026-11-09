La tasa de aporte (prima) era fija y se asignaba según la clasificación de riesgo de cada institución del sistema financiero. A mayor riesgo, mayor tasa.

Sin embargo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dispuesto que ahora la prima se determine no solo con base en el nivel de riesgo de la empresa financiera, sino también en el tamaño objetivo del fondo. “Así lo vienen implementando las agencias de seguros de depósitos a nivel internacional”, explica el regulador.

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El tamaño objetivo es una proporción de los depósitos asegurados (índice de reserva objetivo) y garantiza los recursos suficientes para que el FSD pueda atender situaciones de estrés que se pudieran presentar en el sistema financiero.

La SBS ha dispuesto que ahora la prima se determine no solo con base en el nivel de riesgo de la empresa financiera, sino también en el tamaño objetivo del fondo. (Foto: Andina)

Reserva

La norma fija un rango para el índice de reserva objetivo de entre 8% y 10% –de los depósitos asegurados– que permitirá cambios en las primas a pagar. La SBS revisará dicho rango cada cuatro años o cuando se determine una situación de riesgo relevante que amerite su recálculo

Así, de cada S/ 100 de depósitos asegurados en el sistema financiero la reserva objetivo debe ser de al menos S/ 8. Al cierre del 2025, el índice de reserva se ubicó en 5.78%, y en 6% en septiembre último, según el FSD. Con ello, la disposición, en vigor desde agosto, elevará el tamaño objetivo del fondo y, por tanto, la protección de los ahorristas.

Escenarios

La regulación precisa que, por un lado, si el FSD muestra una tendencia creciente, se abren dos posibilidades. En caso el porcentaje de reserva pase de estar por debajo de la banda establecida (entre 8% y 10% de los depósitos asegurados) a ubicarse dentro de la misma, por dos trimestres consecutivos, las primas a ser pagadas por las entidades financieras serán el 80% de las tasas de aporte existentes (que van de 0.45% a 1.35%).

Pero, si el porcentaje de reserva pasa de estar dentro a ascender por encima de la banda, por dos trimestres consecutivos, las primas serán el 60% de la tasa de aporte.

Asimismo, si el FSD muestra una tendencia decreciente, también hay dos escenarios: uno en que las primas a pagar por parte de las entidades financieras se reducen, y otro en que se mantienen

De lo anterior, se concluye que esas instituciones podrían aportar menos al FSD, si este fondo alcanza un nivel de entre 8% y 10% de los depósitos asegurables, según el riesgo de cada compañía, indicó a Gestión Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza.

Objetivo

“Estamos pasando de un modelo de acumulación permanente de recursos (por parte del FSD) a otro de suficiencia donde el objetivo es alcanzar los niveles prudenciales (de reserva)”, señaló.

Según el ejecutivo, la SBS busca un fondo lo suficientemente robusto que cubra escenarios de estrés, pero procura que las entidades no aporten al mismo ritmo permanentemente.

“Se está evitando una acumulación indefinida de recursos”, recalcó.

“Antes se cobraba un porcentaje fijo, pero ahora va a ser un porcentaje del fondo que se necesita para cubrir cualquier eventualidad que pueda suceder. Creo que es un ajuste interesante. Si ese fondo ya cubre la expectativa, puede ser que las instituciones (incluso) puedan aportar menos”, indicó Jorge Delgado, presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (Colafi).

“Al final se benefician los ahorristas porque son los que reciben el pago (en caso la entidad financiera en donde ahorren sea intervenida o quiebre)”, agregó.

La SBS estaría buscando un fondo lo suficientemente robusto que cubra escenarios de estrés. (Foto: GEC)

Cobertura máxima de S/ 123,000

Víctor Blas, de Financiera Confianza, explicó que los aportes de las entidades financieras al FSD son trimestrales, aunque se realiza una provisión mensual para ejecutar el pago al tercer mes.

Puso énfasis, además, en que durante la vigencia del FSD no se ha vivido un episodio de insolvencia de una gran entidad bancaria, sino más de microfinancieras.

El fondo cubre hasta S/ 123,000 (monto vigente hasta este mes) por ahorrista y por institución. Solo están cubiertas personas y organizaciones sin fines de lucro.