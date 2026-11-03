El uso de contraseñas repetidas, la falta de verificación de páginas web y los intentos de suplantación pueden exponer sus cuentas bancarias. Especialistas explican qué medidas tomar para reducir estos riesgos. Foto: Composición Gestión.
El uso de contraseñas repetidas, la falta de verificación de páginas web y los intentos de suplantación pueden exponer sus cuentas bancarias. Especialistas explican qué medidas tomar para reducir estos riesgos. Foto: Composición Gestión.
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

Bancos y fintech tendrán que adecuar sus sistemas a un mismo conjunto de estándares técnicos para intercambiar información financiera bajo el esquema de finanzas abiertas (Open Finance).

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