Prioridad. Se debe consolidar y proteger la independencia técnica del Banco Central, enfatiza Marthans.
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Omar Manrique
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Zulema Ramirez Huancayo
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El Senado designó a tres nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), con lo que se completaron los asientos de ese cuerpo colegiado.

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