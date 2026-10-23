Entre los nombrados figura el economista Juan José Marthans, quien señaló a Gestión que buscará contribuir a preservar la independencia técnica del BCR y fortalecer la estabilidad monetaria.

Asimismo, planteó que, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, se podría preparar un mecanismo similar a Reactiva Perú, el programa introducido durante la pandemia, aunque precisó que disponer de una herramienta de este tipo no implica necesariamente que vaya a utilizarse.

¿Cómo recibe el nombramiento como director del BCR?

Estoy contento, con una gran responsabilidad sobre los hombros y con el propósito de apoyar la gestión de Julio Velarde. No es la primera vez que soy miembro del directorio. Participé en la definición de la meta explícita de inflación hacia el 2002 y 2003, cuando Richard Webb era presidente y Julio Velarde integraba el directorio. Después tuve que dejarlo porque asumí la Superintendencia de Banca y Seguros, y encontré un sistema bancario destrozado que luego, en el 2007, dejé sólido. Y ahora regreso (al BCR) en una coyuntura diferente.

¿Cuál será su principal reto y aporte como nuevo director?

Encuentro un Banco Central muy bien posicionado y consolidado técnicamente, reconocido nacional e internacionalmente, con un presidente de primer nivel profesional. Para mí es un reto contribuir a mantener la independencia del Banco Central y procurar que el criterio técnico sea el común denominador de las decisiones del directorio.

¿Qué objetivos deberían ser prioridad en la política monetaria?

Buscar que se siga fortaleciendo la estabilidad monetaria y de precios, y generar las condiciones para un crecimiento sostenido del Perú.

El Niño

Ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, ¿qué papel podría desempeñar el Banco Central?

Debemos adelantarnos a las posibles dificultades que puede enfrentar la economía peruana. En el 2020, durante la pandemia, el Banco Central tuvo un papel fundamental en el diseño y la ejecución de los programas Reactiva Perú 1 y 2.

¿Se va a proponer un nuevo Reactiva Perú?

En una dimensión menor y adaptándolo a la situación que podría generar el Fenómeno de El Niño, podríamos preparar un mecanismo similar, si es que se requiere. Tenerlo disponible no significa que necesariamente se vaya a utilizar, pero hay que estar preparados. Estoy seguro de que Julio Velarde ya tiene algo al respecto. Si se puede apoyar en ese sentido, sería extraordinario.

¿Qué se necesita para enfrentar ese escenario?

Es necesario generar y consolidar las condiciones para que el mercado encuentre un entorno apropiado y pueda desenvolverse sin enfrentar restricciones en un contexto tan difícil como el que podría generar El Niño. Se trata de anticiparnos a los problemas y aprovechar la capacidad técnica del Banco Central.

Independencia

¿Qué prioridades se ha planteado para su gestión como director?

Lo primero es consolidar y proteger la independencia técnica del Banco Central. También, fortalecer la transparencia y la competencia en el mercado financiero peruano, que todavía es pequeño y necesita desarrollarse. El sistema TAPP anunciado por el BCR y el open finance impulsado por la SBS son instrumentos que pueden ayudar a acelerar la competencia. La entrada de bancos digitales también apunta en esa dirección.

¿Qué aspectos aún se puede mejorar en el BCR?

Siempre hay margen para mejorar, y considero que el trabajo coordinado con el presidente del Banco Central, los demás directores y los equipos técnicos permitirá afinar las acciones necesarias para consolidar esos avances. Debemos apoyarnos en los resultados alcanzados por el BCR, en el control de la inflación y en su reconocimiento internacional.

¿Por qué es relevante preservar la independencia del BCR?

Es fundamental. Siempre existen algunos malentendidos sobre el papel del Banco Central y la posición de sus reservas internacionales. Por eso, además de proteger su independencia técnica, debemos complementar esa tarea con información y una labor de explicación a la ciudadanía.

¿Cómo espera conseguirlo?

La independencia institucional y la solidez técnica de la gestión son aspectos que deben protegerse. El objetivo es contribuir a que este enfoque se mantenga y a que los resultados de la institución se consoliden durante los próximos años.