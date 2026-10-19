Efectivo. Uso de billetes de S/ 20 crece a menor ritmo, pero gana impulso en los de S/ 100 y S/ 200. (Foto: Agencias).
Efectivo. Uso de billetes de S/ 20 crece a menor ritmo, pero gana impulso en los de S/ 100 y S/ 200. (Foto: Agencias).
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El dinero cambia su composición en el país. Mientras las billeteras digitales ganan espacio en los pagos cotidianos, los billetes de mayor denominación registran un crecimiento acelerado.

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