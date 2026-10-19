A junio último, los billetes de S/ 100 aumentaron 18.4% interanual y los de S/ 200, 19.7%, según el Banco Central de Reserva (BCR). Ambas tasas superan ampliamente el crecimiento promedio de antes de la pandemia, de 5.5% y 7.3%, respectivamente.

Las actividades informales e ilegales recurren al efectivo para evitar que sus operaciones sean rastreadas, afirmó a Gestión Carlos Casas, docente de Economía de la Universidad del Pacífico.

Los billetes de alta denominación facilitan el traslado de grandes sumas de dinero, pues permiten movilizar montos elevados en menos espacio, comentó.

El economista mencionó las transacciones de oro vinculadas con la minería ilegal como ejemplo de actividades que buscan evitar las transferencias o depósitos bancarios para no dejar registros de sus movimientos.

Fuera del sistema

Enrique Díaz, cofundador de la consultora MC&F e IFEL, indicó que la informalidad es un problema estructural difícil de resolver y que una parte de la economía que opera en esa condición permanece fuera del sistema financiero. Sin embargo, consideró que el factor diferencial está en el tipo de negocios que ha ganado peso fuera de la economía formal.

Sostuvo que el crecimiento de actividades vinculadas con la minería ilegal, como la del oro, implica operaciones de mayor magnitud y, por tanto, más necesidad de liquidez en billetes de alto valor. Esa característica de las economías ilícitas explica el atractivo creciente de los billetes con denominaciones grandes, enfatizó.

Brecha

Los datos del BCR muestran que la diferencia entre las tasas de crecimiento interanual de los billetes de alta y baja denominación se ha ampliado. La brecha pasó de 1.9 puntos porcentuales en agosto del 2024 a 7.3 puntos en diciembre del 2025 y llegó a 10.5 puntos en junio del presente año. Desde el 2024, el billete de S/ 200 ha liderado la recuperación del efectivo –cuyo uso fue atenuado en años recientes por el avance de los pagos digitales–, según el instituto emisor.

En paralelo, la expansión de las billeteras digitales ha disminuido la necesidad de utilizar monedas y billetes pequeños para transacciones cotidianas. A junio último, las monedas crecieron 4.4% interanual y los billetes de S/ 20, 3.4%, tasas inferiores a sus respectivos promedios precovid.

Así, mientras los medios digitales sustituyen parte del efectivo en los pagos de bajo monto, las actividades que requieren movilizar grandes sumas mantienen la demanda por billetes de mayor denominación, refieren especialistas del BCR.

El efectivo continúa siendo el principal medio de pago y liquidación, pero las operaciones de mayor monto se realizan al margen de los canales formales, añadieron en un reporte del rector monetario.

Demanda

Casas advirtió que el uso de billetes grandes podría seguir en aumento si no se registran avances en seguridad ciudadana. Añadió que la evolución dependerá también de la cotización del oro y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las operaciones mineras ilegales.

Díaz también prevé que la demanda por billetes de alta denominación seguirá elevada en el corto plazo, pue no se observa una respuesta para revertir el avance de la minería ilegal. Consideró que un cambio sustantivo dependerá de medidas legales, institucionales y de políticas estatales que permitan contener esas actividades.

Mientras no se produzcan logros en esa dirección, el uso de billetes de mayor valor seguirá impulsado por las necesidades de liquidez de esos negocios ilícitos, dijo.

Los medios digitales sustituyen parte del efectivo en los pagos de bajo monto.

Circulante con mayor peso en PBI

Los pagos digitales crecieron rápidamente en el país tras la pandemia ante la expansión de las billeteras móviles y la interoperabilidad promovida por el BCR.

Sin embargo, el efectivo mantiene una mayor presencia respecto de los niveles prepandemia. En junio último, el circulante representó el 7.8% del PBI, por encima del 6.6% registrado en el 2019.

Según analistas del BCR, aunque los pagos digitales sustituyen al efectivo en transacciones cotidianas de bajo monto, los billetes conservan su función como reserva de valor. Esto explicaría que su demanda se mantenga elevada pese al avance de las alternativas digitales.