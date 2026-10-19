Para ello, el emprendedor debería primero analizar su situación con base en tres claves: si paga puntualmente sus deudas, cuál es la línea de financiamiento activa que posee hoy y si los ingresos de su negocio son estables o tiene ventas constantes.

Así lo explicó Daniel Bustamante, gerente regional de negocios de Mibanco, quién aseguró incluso que con determinadas medidas estas empresas pueden mejorar su calificación crediticia en 30 días.

Con ese fin, detalló que, primero, los empresarios, deben revisar el historial crediticio. “Por más que pague (su deuda) puntual, siempre es bueno revisar, consultar todos los aplicativos que tenemos a la mano o la información que podemos adquirir en el banco para saber cómo está nuestro historial y si vamos bien”, dijo en el Perú Business Fest 2026, organizado por Cofide.

Lo segundo es ordenar los papeles, armar un archivo del negocio con los recibos de servicios; contrato de alquiler; órdenes, boletas y facturas de compra; resumen de ingresos; reporte tributario, y hasta hojas de Excel con la contabilidad del negocio, refirió.

Primero, los empresarios, deben revisar el historial crediticio, advierte Mibanco. (Foto: Pexels)

Hábitos

Además, resaltó el mejorar los hábitos de pago: “Paga tus cuotas el día que vence. Si puedes hacerlo antes es mucho mejor. Pero págalas el día que te toca, no al día siguiente. No después de siete días, no después de 15 días. Tienes que pagar puntualmente, eso habla muy bien de tu comportamiento de pago y te ayuda mucho (como emprendedor) a que accedas a más ofertas bancarias”.

Incluso dijo que pagar la deuda dos o tres días antes de su vencimiento ayuda a mejorar el perfil crediticio.

Bustamante sugirió también a los dueños de emprendimientos prepararse para solicitar el crédito, reunir documentos e identificar la necesidad del negocio a la que se destinará el préstamo.

Asimismo, advirtió a los pequeños empresarios ser precavidos con los montos que solicitan. “Hoy nos llegan miles de ofertas, tarjetas, préstamos. Utilicemos lo que realmente necesitamos y que sea para nosotros, para el negocio, no para un tercero porque eso nos puede perjudicar en el corto o mediano plazo (si ese tercero no paga el préstamo)”, refirió.

Pagar la deuda dos o tres días antes de su vencimiento ayuda a mejorar el perfil crediticio, destaca Mibanco. | Foto: Andina

Contrato

Daniel Bustamante, de Mibanco, sugirió a los emprendedores guardar toda la evidencia disponible sobre la antigüedad del negocio. Así, mencionó la importancia de conservar el contrato de alquiler de un local comercial, o, a falta de este, el registro de pago del arriendo.