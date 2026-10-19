Emprendedores pueden, en un corto plazo, mejorar su calificación de cara a las entidades financieras, cambiando ciertos hábitos. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Muchas micro y pequeñas empresas (mypes) en el país pueden necesitar mejorar su historial crediticio a fin de acceder a un mayor financiamiento en la banca para, por ejemplo, ampliar sus operaciones, ¿qué medidas pueden tomar?

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