Situación. Encuesta revela la alta vulnerabilidad de los peruanos. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El bienestar financiero de una población puede medirse de distintas formas, por ejemplo, subjetivamente, al consultar a las personas si les preocupa, en general, que el dinero les alcance, ¿qué otros indicadores existen?

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