El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia, por el plazo de 60 días calendario, en 21 distritos de siete provincias de los departamentos de Huánuco, Junín y Pasco por impacto de daños a consecuencia de movimientos sísmicos acontecidos los días 20 y 21 de noviembre de 2026.

La medida dispone la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan, según el Decreto Supremo N° 155-2026-PCM.

A continuación, conoce los distritos considerados para la declaratoria de estado de emergencia por impacto de daños ante movimientos sísmicos.

En el departamento de Huánuco, comprende los distritos de Huácar, en la provincia de Ambo; Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, en la provincia de Huánuco; y Panao, en la provincia de Pachitea.

En el departamento de Junín, están considerados los distritos de Carhuamayo y Ulcumayo, en la provincia de Junín; y Palca y San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma.

Y en el departamento de Pasco, la relación incluye a los distritos de Paucar, en Daniel Alcides Carrión; Chontabamba, Pozuzo, en la provincia de Oxapampa; Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha, en la provincia de Pasco.

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Por ello, en las acciones a ejecutar participarán los Gobiernos Regionales de las tres regiones y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

El presente Decreto Supremo es refrendado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y los ministros involucrados.