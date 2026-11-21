El sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín ayer dejó, hasta el momento, 128 viviendas afectadas, cuatro destruidas y ocho personas heridas, según el balance preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“Las afectaciones vienen de una rajadura a unas situaciones que no imposibilitan habitar la vivienda. Por eso justamente hay una evaluación de daños y el análisis de qué necesitamos”, explicó Luis Vásquez, jefe del Indeci en declaraciones a RPP.

El funcionario indicó que, además de los daños en viviendas, se reportaron afectaciones en dos iglesias, un hospital y un centro de salud en Pichanaqui, así como en instalaciones de la Universidad Peruana de Los Andes, en Chanchamayo.

El movimiento sísmico también fue percibido en otras regiones, entre ellas Huánuco, Pasco, Ucayali y Lima.

SITUACIÓN DE PERSONAS HERIDAS

Respecto a las personas afectadas, Vásquez detalló que algunas resultaron heridas durante la evacuación de sus viviendas, mientras que otras sufrieron lesiones por la caída de piedras.

Entre los casos reportados, mencionó a dos personas heridas en Pichanaqui cuando intentaban evacuar tras el corte del suministro eléctrico. En Perené, la caída de piedras provocó que un vehículo se despistara y volcara, dejando personas heridas.

Asimismo, en Paucartambo, una cisterna fue impactada por rocas y uno de sus ocupantes sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho. Otro conductor perdió el control de su vehículo por la caída de piedras y terminó cayendo al río, aunque logró salir del automóvil.

El jefe del Indeci señaló que los heridos fueron derivados a los establecimientos de salud correspondientes para recibir atención médica.

PREPARAN ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA

Sobre las viviendas afectadas, Vásquez explicó que todavía se realiza la evaluación de daños para determinar cuáles presentan condiciones que impiden su habitabilidad y cuántas familias requieren asistencia.

En el caso de las cuatro viviendas destruidas, indicó que sus ocupantes serán considerados damnificados y recibirán un kit completo de ayuda humanitaria.

“A esas familias se les tiene que entregar un kit completo, desde las carpas, las camas, las cocinas, los enseres. Esas son ya personas damnificadas”, indicó el jefe del Indeci.

El funcionario precisó que la entidad cuenta con almacenes en Junín y Pasco desde donde se movilizará la asistencia necesaria. También señaló que los gobiernos regionales y locales disponen de almacenes para atender a la población.

La información continúa en proceso de actualización, debido a que las autoridades locales deben registrar los daños en el sistema correspondiente para contar con un reporte oficial.

UNIVERSIDAD SUSPENDIÓ CLASES

Por otro lado, Vásquez confirmó que se dispuso la suspensión de clases en la Universidad Peruana de Los Andes hasta que se realice una evaluación de su infraestructura.

La medida busca evitar que estudiantes y trabajadores estén expuestos a posibles riesgos mientras se determina el estado de las instalaciones.

Finalmente, el jefe del Indeci recordó que los sismos no pueden predecirse y exhortó a la población a contar con un plan familiar de emergencia, una mochila de emergencia y una caja de reserva.