La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que, hasta el momento, no cuenta con un balance confirmado de afectaciones personales tras el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín esta noche.

A través de un comunicado, la PCM señaló que el Gobierno, mediante el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mantiene el monitoreo permanente de la situación y evalúa los reportes preliminares sobre posibles daños materiales en algunas localidades.

Asimismo, indicó que los ministros de Estado mantienen comunicación constante con el Indeci para conocer la evolución del evento sísmico y coordinar las acciones necesarias para garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Ante el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, la #PCM informa lo siguiente: https://t.co/57smLSh0TW — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 21, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), por su parte, continúa articulando esfuerzos con las autoridades regionales y locales para verificar los reportes recibidos y determinar las medidas correspondientes.

Ante esta situación, el Ejecutivo exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Defensa Civil.

La PCM indicó que continuará comunicando oportunamente la evolución de la situación, conforme se actualicen y validen los reportes oficiales.