Feriados 2027 en Perú. Foto composición Diario Gestión
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Redacción Gestión
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; es decir, no se deben recuperar las horas no laboradas.

Si la actividad lo requiere, el empleador debe acordar la asistencia del trabajador el día feriado; y tendrá dos opciones para compensarlo: se le da (otro día) un descanso sustitutorio o se le paga por el feriado trabajado.

Lista de feriados 2027

  • 1 Enero - Año Nuevo
  • 25 Marzo - Jueves Santo
  • 26 Marzo- Viernes Santo
  • 1 Mayo - Día del Trabajo
  • 7 Junio- Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 29Junio - San Pedro y San Pablo
  • 23 Julio - Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • 28 Julio - Día de la Independencia Nacional
  • 29 Julio - Gran Parada y Desfile Cívico-Militar
  • 6 Agosto - Batalla de Junín
  • 30 Agosto - Santa Rosa de Lima
  • 8 Octubre - Combate de Angamos
  • 1 Noviembre - Todos los Santos
  • 8 Diciembre - Inmaculada Concepción
  • 9 Diciembre - Batalla de Ayacucho
  • 25 Diciembre - Navidad

Feriado vs día no laborable

Cabe señalar que el feriado y el día no laborable son diferentes:

  • Feriado: fecha fijada por ley; descanso remunerado y obligatorio para sectores público y privado; las horas no se compensan.
  • Día no laborable: medida excepcional del Poder Ejecutivo, generalmente para el sector público; se conserva la remuneración, pero las horas dejadas de trabajar suelen compensarse después. En el sector privado aplica solo si empleador y trabajador lo acuerdan.

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