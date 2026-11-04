Este 2027, Perú cuenta con 16 feriados nacionales que otorgan derecho a un descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado; es decir, no se deben recuperar las horas no laboradas.
Si la actividad lo requiere, el empleador debe acordar la asistencia del trabajador el día feriado; y tendrá dos opciones para compensarlo: se le da (otro día) un descanso sustitutorio o se le paga por el feriado trabajado.
Lista de feriados 2027
- 1 Enero - Año Nuevo
- 25 Marzo - Jueves Santo
- 26 Marzo- Viernes Santo
- 1 Mayo - Día del Trabajo
- 7 Junio- Batalla de Arica y Día de la Bandera
- 29Junio - San Pedro y San Pablo
- 23 Julio - Día de la Fuerza Aérea del Perú
- 28 Julio - Día de la Independencia Nacional
- 29 Julio - Gran Parada y Desfile Cívico-Militar
- 6 Agosto - Batalla de Junín
- 30 Agosto - Santa Rosa de Lima
- 8 Octubre - Combate de Angamos
- 1 Noviembre - Todos los Santos
- 8 Diciembre - Inmaculada Concepción
- 9 Diciembre - Batalla de Ayacucho
- 25 Diciembre - Navidad
Feriado vs día no laborable
Cabe señalar que el feriado y el día no laborable son diferentes:
- Feriado: fecha fijada por ley; descanso remunerado y obligatorio para sectores público y privado; las horas no se compensan.
- Día no laborable: medida excepcional del Poder Ejecutivo, generalmente para el sector público; se conserva la remuneración, pero las horas dejadas de trabajar suelen compensarse después. En el sector privado aplica solo si empleador y trabajador lo acuerdan.