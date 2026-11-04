Este 2027, Perú cuenta con 16 feriados nacionales que otorgan derecho a un descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado; es decir, no se deben recuperar las horas no laboradas.

Si la actividad lo requiere, el empleador debe acordar la asistencia del trabajador el día feriado; y tendrá dos opciones para compensarlo: se le da (otro día) un descanso sustitutorio o se le paga por el feriado trabajado.

Lista de feriados 2027

1 Enero - Año Nuevo

25 Marzo - Jueves Santo

26 Marzo- Viernes Santo

1 Mayo - Día del Trabajo

7 Junio- Batalla de Arica y Día de la Bandera

29Junio - San Pedro y San Pablo

23 Julio - Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 Julio - Día de la Independencia Nacional

29 Julio - Gran Parada y Desfile Cívico-Militar

6 Agosto - Batalla de Junín

30 Agosto - Santa Rosa de Lima

8 Octubre - Combate de Angamos

1 Noviembre - Todos los Santos

8 Diciembre - Inmaculada Concepción

9 Diciembre - Batalla de Ayacucho

25 Diciembre - Navidad

Feriado vs día no laborable

Cabe señalar que el feriado y el día no laborable son diferentes: