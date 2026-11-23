Los mercados que, con reglas de por medio, han difuminado sus fronteras para abrazar la riqueza productiva del territorio blanquirrojo hoy reciben algo más que mercadería: reciben el trabajo de quienes han encontrado en la exportación un proyecto de vida. Esta es una historia de diálogo y, de paso, una evidencia del valor de los pactos.

Un “puente” hacia el norte

El punto de partida de la política comercial peruana se ubica en 1951, con la adhesión del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El siguiente paso ocurrió en 1969, con la integración de la nación a la Comunidad Andina. Posteriormente, en los 90, tras el esquema proteccionista de los años 80 —como recuerda Martin Valencia, gerente de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE)—, el Gobierno simplificó la estructura de las partidas arancelarias.

Cuando llegó 1995, Perú fue miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC); después “tomó vuelo” y en 1998 ingresó oficialmente al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), durante la cumbre que se celebró en Malasia.

“A inicios de los 2000 es cuando se va germinando la idea de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, por ejemplo. Esto es un acuerdo comercial preferente en el que se intercambia arancel cero en un gran número de partidas entre los dos países para que haya un beneficio mutuo”, explica Valencia.

En efecto, después de la experiencia del milenio previo, la posibilidad de vincularse con una potencia mundial no parecía lejana. Sin embargo, hubo una lista de logros antes de estrechar la mano norteamericana.

En 2001, entró en vigor el acuerdo con Cuba. En 2006, el acuerdo con los Estados signatarios del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aunque fue firmado en 2006, el acuerdo entre Perú y Estados Unidos, finalmente, entró a regir en 2009.

“El acuerdo con Estados Unidos es muy importante porque tomó bastante tiempo. De alguna manera creó el ‘esqueleto’ para otros acuerdos comerciales. [...] Se convierte en un hito porque ahí el Perú aprende a realizar estos acuerdos, creó un expertise” , precisa el especialista del IPE.

Coincide Mercedes Araoz, extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): “La implementación [del acuerdo con EE. UU.] implicó cambios bien fuertes, incluso regulatorios, para ganar accesibilidad. [...] El tratado de Estados Unidos generó la ventaja de que muchos de los tratados siguientes terminaran siendo aprobados porque no necesitaban reformas adicionales, legales, ya las conocíamos. Fue la punta de la lanza, diría yo” .

El nuevo capítulo

A partir de 2009, Perú empezó a “acumular” pactos. Ese mismo año se hizo efectivo el acuerdo con Chile, Canadá y Singapur. Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio exterior de la Facultad de Economía de la UPC, identifica las huellas que dejó este avance: “Fue el 2009, el año de los acuerdos comerciales, cuando la minería lideró las exportaciones peruanas, y fue la ley de promoción agraria la que permitió el crecimiento de la producción agrícola en diversas regiones del país. Asimismo, una mayor presencia de inversión extranjera en la economía nacional incentivó a la manufactura peruana a incursionar en nuevos mercados. Fue un año de cambios en la industria nacional”.

En 2010, entró a vigor el TLC con otro gigante: China. “Desde entonces, el continente con mayor proyección para nuestras exportaciones es el asiático. China es el principal mercado destino al 2025, ha dejado en segundo lugar a EE. UU. [...] La demanda asiática ha crecido en su nivel per cápita e ingresos de la población, y esto hace suponer que aún podemos encontrar espacios para ofrecer nuestros productos no tradicionales”, complementa el experto.

En 2011 empezaron a regir los acuerdos con Corea del Sur, Tailandia y Japón. Además, entre 2011 y 2012 se registró el acuerdo de libre comercio entre Perú y la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como EFTA. Comenzó con Suiza y Liechtenstein, luego con Islandia y, finalmente, con Noruega.

En 2012, con México y Panamá. En 2013, se ejecutó el acuerdo comercial con la Unión Europea, Venezuela y Costa Rica.

En 2016 entró en vigor el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, que vincula a Perú con Chile, Colombia y México. En 2017, con Honduras. En 2020, con Australia y también con Reino Unido.

En 2021 cobró relevancia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP, un acuerdo plurilateral. En 2025, con Indonesia, aunque todavía está en calidad de ratificación, lo que significa que no ha entrado en vigor.

En 2026, con Guatemala y con Hong Kong. Cabe decir, sobre este último, que se registra como un instrumento independiente del TLC entre Perú y China continental porque Hong Kong participa como una economía aduanera diferenciada. A lo mencionado se suma la reciente firma del TLC con Tailandia (hasta a hora se contaba con un protocolo), que entrará en vigor aún en 2027.

Sin contar a Indonesia y Tailandia, Perú ha anotado en su línea de tiempo 25 acuerdos comerciales. Asimismo, los procesos que el Mincetur presenta en sus fichas de negociación incluyen conversaciones con India, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Nicaragua.

“Lo importante es que todos estos acuerdos diversifican el espacio de comercio internacional con el que contamos. Estados Unidos y China son los principales socios, son enormes, pero no tenemos una relación tan dependiente como la que poseen otros países. La amplitud de mercados nos inserta más al mundo y, por lo tanto, nos brinda mayores salidas si es que hay algún tema en particular con algún país”, resume Valencia.

Estos caminos hacia el mundo han permitido que, en el 2025, Perú cierre con un récord de US$ 90,082 millones en exportaciones de bienes. Y hasta septiembre de 2026, el país ha registrado US$ 83,785 millones, recoge el Mincetur.

Los arándanos siguen "brillando" en la exportación de Perú al mundo. (Foto: Midagri)

El desafío del acceso

Si bien Perú goza de un extenso “networking” comercial, todavía existen dificultades para diversificar su canasta exportadora y generar productos con mayor valor agregado. Ballena distingue una razón: “Aún falta inversión privada que apueste por una mejor producción nacional; que invierta en nuevas tecnologías para una producción a gran escala, y así se aseguren los menores costos; que atraiga nuevos consumidores y productos potenciales para el mercado internacional. Por el lado del gobierno, falta mejorar los trámites aduaneros, mejorar los accesos, la infraestructura, la promoción de las exportaciones peruanas”.

Araoz se enfoca en lo mismo: “Tenemos una agenda de productividad relativa y falta aprovechar las ventajas competitivas. Yo creo que hay que trabajar mucho con las regiones para que se vean desde ahí las posibilidades. Por ejemplo, Lambayeque tiene gran desarrollo agropecuario y agroindustrial, que podría ser más grande si tuviera más conectividad si se desarrollara, por decir, el puerto Eten. Llegar con gasoductos al sur sería una fórmula muy interesante de desarrollo, no solo nos estaríamos enfocando en las actividades típicas mineras, sino también en otras actividades productivas. Destrabar Majes, que hoy está atorado. Pasa mucho por el tema de gestión muy micro; o sea, ordenamiento del territorio, mejores carreteras, mejores trenes, mejores aeropuertos”.

En esa línea, Valencia enfatiza que el país requiere dar el salto de planes de infraestructura sectoriales hacia planes de infraestructura integrados, capaces de articular de forma continua puertos con otros medios de transporte.

“La dificultad se ha visto no en el puerto per se, sino en los servicios logísticos asociados, porque puede haber puertos muy modernos por dentro, pero la llegada hacia las zonas termina siendo un caos. Entonces, es la infraestructura multimodal la que todavía sigue siendo una limitación para el Perú”, comenta.

Araoz concluye que, en el caso de Chancay, el reto está en conseguir que el movimiento de mercancías se traduzca en un desarrollo productivo de mayor alcance. Para ello, las zonas económicas especiales y los parques industriales podrían desempeñar un rol estrella, siempre que se inclinen por incorporar tecnología y expandir el talento humano.

¿Cuál es la situación actual del comercio marítimo en Perú? (Foto: cortesía del Cechap)