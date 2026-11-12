China cuestionó las acusaciones de espionaje de Estados Unidos y pidió a Washington no utilizarlas como pretexto para imponer restricciones tecnológicas. Foto: EFE.
China cuestionó las acusaciones de espionaje de Estados Unidos y pidió a Washington no utilizarlas como pretexto para imponer restricciones tecnológicas. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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China pidió este jueves a Estados Unidos dejar de construir “narrativas de espionaje” para “buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico”, en referencia al .

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, defendió en una rueda de prensa que el avance científico y tecnológico de China responde a “su propia innovación” y a la cooperación abierta.

“Estados Unidos debería dejar de fabricar supuestas narrativas de espionaje para buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico”, afirmó la portavoz.

Consultada sobre si este asunto podría afectar las relaciones bilaterales, a pocos días de la cumbre de líderes de APEC de la próxima semana, en la que .

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial, en medio de las informaciones sobre la empresaria china. Foto: EFE.
Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial, en medio de las informaciones sobre la empresaria china. Foto: EFE.

“Estamos dispuestos a trabajar con EE.UU. para aplicar los importantes consensos alcanzados por ambos mandatarios y a impulsar la construcción de una relación estratégica constructiva, basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad”, añadió.

Sobre el paradero de Alice Huang

Asimismo, al ser consultada por un reporte de Bloomberg que señala que la empresaria china vinculada al consejero delegado de Nvidia se encuentra en Beijing, Mao declaró que “no tiene conocimiento de la situación”.

El medio también indicó que la empresaria fundó Megaspeed International, compañía singapurense dedicada a servicios de computación para inteligencia artificial y que llegó a convertirse en uno de los principales socios de Nvidia en el sureste asiático.

En otra respuesta relacionada con la posible entrada a China de chips H200 de Nvidia, pese a que se encuentran restringidos por Estados Unidos, Mao señaló que Beijing mantiene su “firme” oposición a que Washington “amplíe de forma indebida el concepto de seguridad nacional, elabore listas discriminatorias” y reprima “sin razón” a las empresas chinas.

Beijing ha rechazado en los últimos días las acusaciones sobre la supuesta actividad de espionaje de Alice Huang, al considerar que “carecen de fundamento” y constituyen “una pura calumnia”.

Con información de EFE.

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