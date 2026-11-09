Nvidia ha iniciado una investigación sobre informes de que su director general Jensen Huang fue el “objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjero”, informó el domingo la junta directiva de la empresa.

El anuncio se produjo luego que Huang reconoció ante la junta que había tenido una relación íntima con una ejecutiva de negocios que, según reportó The New York Times, la inteligencia de Estados Unidosdeterminó que recopilaba información para Beijing.

En una carta a los empleados de Nvidia a la que The Associated Press tuvo acceso, Huang reconoció que le había sido infiel a su esposa y se disculpó con su familia y colegas. Dijo que asumía “toda la responsabilidad” por sus acciones.

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“Dirigir Nvidia es el privilegio de mi vida”, escribió Huang. “Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No he estado a la altura de esa responsabilidad”.

La junta de Nvidia señaló en un comunicado que “no tiene motivos para creer” que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, pero que su indagación examinará toda la información disponible. Huang “apoya plenamente la revisión y se ha comprometido a cooperar con ella”, indicó la junta.

Huang, de 63 años, permanecerá como director general durante la investigación.

“Las noticias de este día no frenarán a Nvidia”, dijo el portavoz de la empresa, John Rizzo . “Jensen está comprometido a seguir a la cabeza de Nvidia como director general sin interrupción”.

La junta de Nvidia señaló en un comunicado que “no tiene motivos para creer” que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, pero que su indagación examinará toda la información disponible. Foto: EFE.

Nvidia se ha convertido en figura central en la carrera global del desarrollo de inteligencia artificial, pues sus chips impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también han sido foco de las restricciones de exportación de Estados Unidosdestinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.

El Times publicó el mes pasado que las agencias de inteligencia de Estados Unidoshabían descubierto que Huang había desarrollado una relación estrecha con Alice Huang, una ciudadana china y compradora de chips, y determinaron que ella estaba entregando información directamente a Beijing. Según el Times, no tienen parentesco.

Alice Huang fue anteriormente reportera de televisión en China antes de convertirse en una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, que se ha convertido en uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático. Megaspeed compró chips de Nvidia por un valor de más de 4.800 millones de dólares en los últimos dos años, según el Times.

La carta del director general de Nvidia a sus empleados no hizo mención de Alice Huang ni abordó sus aparentes vínculos con Beijing. Sin embargo, se refirió a las preocupaciones de seguridad nacional planteadas en las noticias y dijo que apoyaba la investigación de la junta, con la cual cooperaría por completo.

“Amo a nuestro país y a nuestra empresa”, dijo Jensen Huang. “Estoy comprometido a proteger a Nvidia y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que no ha hablado con Jensen Huang sobre los más recientes acontecimientos y lo elogió. “Espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo tan increíble”, dijo Trump antes de regresar a la Casa Blanca.

Al preguntarle si le hubiera gustado tomar acciones basándose en los reportes de inteligencia cuando se le informó del caso, Trump volvió a elogiar a Huang: “Creo que es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una excusa para ello. Ha hecho un trabajo increíble por nuestro país”.

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Sobre si Huango lo acompañaría en su viaje a Asia de la próxima semana, Trump dijo que estaba abierto a ello.

“No lo sé, pero sin duda lo llevaría”, dijo sobre Huang, quien forma parte del Consejo de Asesores del presidente en materia de Ciencia y Tecnología.

Mientras se dirigía a una reunión del G7 en París, el secretario de Estado Marco Rubio dijo el domingo que no podía abordar la situación con Huang.

“Simplemente no puedo comentar por la naturaleza de esto”, dijo a los reporteros. “Y tampoco puedo comentar sobre un asunto corporativo interno que está ocurriendo con Nvidia”.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, ha superado regularmente las expectativas de ganancias de Wall Street en los últimos tres años desde que sus chips de alta gama se establecieron como la mejor base sobre cual desarrollar la IA. La empresa con sede en Santa Clara, California, reportó ganancias trimestrales de 59.690 millones de dólares en agosto.

Elaborado con información de AP