OpenAI comparó el rendimiento de sus nuevos chips de desarrollo propio con el de los procesadores GB300 de Nvidia. Fotógrafo: Lam Yik Fei/Bloomberg
OpenAI comparó el rendimiento de sus nuevos chips de desarrollo propio con el de los procesadores GB300 de Nvidia. Fotógrafo: Lam Yik Fei/Bloomberg
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Agencia EFE
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Las autoridades investigan el robo de un cargamento de chips informáticos de la valorado en US$ 11.4 millones en un asalto en la ciudad de Oakland, en el norte del estado de California.

La mercancía desapareció tras salir de la ciudad en un cargamento con destino al estado de Texas, en el sur del país, según informó este viernes Bay Area News Group.

El Departamento de Policía de Oakland está investigando un hurto mayor ocurrido en el este de Oakland. La víctima denunció el delito al Departamento de Policía de Oakland el 13 de septiembre de 2026”, indicaron en un comunicado al medio.

El vehículo que transportaba seis palés de chips de Nvidia partió de la zona el pasado 29 de agosto y perdieron el rastro en el condado de San Bernardino, en el sur de California.

Este robo se suma a una serie de delitos contra la empresa tecnológica, con sede en Santa Clara, corazón de Sillicon Valley, donde están todas las empresas de alta tecnología e innovación.

Un suceso similar ocurrió el año pasado con el robo de un cargamento de Nvidia valorado en US$ 7.5 millones que todavía se encuentra en paradero desconocido.

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