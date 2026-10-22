Las acciones del fabricante del iPhone han avanzado 27% en 2026, lo que convierte a Apple en el mayor impulsor del alza de 12% del índice S&P 500. También es, por amplio margen, la empresa con mejor desempeño entre los gigantes tecnológicos de los Siete Magníficos este año, un marcado giro frente a 2025, cuando su avance de 8% la dejó cerca de los últimos lugares del grupo.

La razón de la divergencia es bastante simple. Mientras la mayoría de las megacapitalizadas tecnológicas gastan agresivamente en infraestructura de IA, Apple se mantiene ampliamente al margen y, en cambio, se concentra en lo que históricamente hace mejor: crear productos que entusiasman a los consumidores, como su nuevo iPhone plegable Duo.

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Con la visión de Wall Street sobre el gasto de capital en IA aparentemente en constante cambio, las acciones de la compañía se han convertido en la opción preferida de los inversionistas para mantener exposición a las grandes tecnológicas y, al mismo tiempo, evitar parte de las fluctuaciones del grupo.

“Apple es una cobertura muy líquida frente a la volatilidad de la IA y es una gran posición para tener si uno empieza a preocuparse por la IA, pero todavía quiere exposición a la tecnología”, dijo Jordan McCall , gestor sénior de cartera de Russell Investments, que administra US$ 434,000 millones en activos y posee acciones de la compañía en varias carteras. “Apple es un refugio cuando el mercado se pone nervioso”.

Un cliente compra 13 iPhone en la tienda de Apple Inc. ubicada en Regent Street, en Londres (Reino Unido), el viernes 18 de septiembre de 2026.

La divergencia quedó clara el jueves, cuando Apple avanzó hasta 1% y fue la única acción de las Siete Magníficas en terreno positivo, mientras el mercado en general caía, liderado por las pérdidas de los fabricantes de chips, después de que los resultados de Lam Research Corp. y Meta Platforms Inc. generaran dudas sobre el gasto en IA.

Los inversionistas buscan refugio porque el ánimo en torno a la IA está cambiando con rapidez. Las acciones de las empresas que más gastan, como Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc., así como las de los fabricantes de chips que están en el centro de la infraestructura de IA, avanzan y caen mientras Wall Street debate y si los cientos de miles de millones en gastos de capital generarán grandes resultados y cuándo. Apple muestra una correlación cada vez más negativa con las acciones de semiconductores y a menudo se mueve en dirección opuesta a sus pares de megacapitalización.

La correlación de Apple con los chips se vuelve más negativa

La dinámica quedó en evidencia la semana pasada, cuando las preocupaciones por la deuda del proveedor de computación en la nube CoreWeave Inc. provocaron ventas generalizadas de acciones vinculadas a la IA. El índice SOX se desplomó más de 11%, su peor semana desde abril de 2025, mientras un índice de los Siete Magníficos cayó 3.1%. Apple, en cambio, avanzó 2% después de que la compañía dijera que la demanda por el Duo había sido “nada menos que extraordinaria”.

“Si las grandes empresas de servicios en la nube reciben más malas noticias, tendría sentido vender el SOX y usar ese dinero para comprar Apple”, dijo Michael Matousek , jefe de operaciones de U.S. Global Investors Inc. “Apple es una apuesta más defensiva porque carece de exposición a los factores que están moviendo a los chips, y dado lo pronunciada que se ha vuelto esta operación de pares, es mucho más fácil simplemente seguir el impulso. Yo no iría en contra”.

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La correlación a 40 días de Apple con el índice de chips ha sido negativa desde principios de julio y se encuentra en su nivel más extremo desde que comenzaron los registros en 1994. En un período de 10 días, Apple tiene una correlación negativa de 90% con el índice de chips, según Jonathan Krinsky, estratega técnico jefe de mercado de BTIG.

El sólido flujo de caja libre de Apple y el crecimiento sostenido de sus ganancias la están ayudando a destacarse, dijo McCall. Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta han visto desplomarse su flujo de caja libre o incluso volverse negativo mientras invierten en infraestructura de IA. Y aunque los fabricantes de chips están registrando un enorme crecimiento por ahora, el temor es que sus ganancias se desplomen si ese gasto se desacelera.

Las principales preocupaciones para los accionistas de Apple son que la compañía crece más lentamente que sus pares de las grandes tecnológicas, pero tiene una valoración bursátil cada vez más elevada. La empresa tiene previsto presentar en unas semanas los resultados de su cuarto trimestre fiscal, y se espera que los ingresos aumenten alrededor de 15% en el año, muy por debajo del sector tecnológico en general, según datos de Bloomberg Intelligence. Además, se prevé que el ritmo se desacelere a 9.7% en el año fiscal 2027 y a 5.5% en el año fiscal 2028.

Mientras tanto, las acciones cotizan a 36 veces las ganancias estimadas de los últimos 12 meses, su múltiplo más alto desde enero de 2008. Eso equivale al doble de la valoración de Nvidia Corp. y está muy por encima de los niveles a los que cotizan el índice Nasdaq 100, de fuerte ponderación tecnológica, y el S&P 500.

Esta combinación podría dificultar que Apple siga superando al mercado, especialmente si vuelve a mejorar la percepción de los inversionistas sobre las grandes empresas que gastan en IA y los fabricantes de chips.

“Dado que el SOX acaba de registrar un retroceso de 16% y AAPL está en máximos históricos, creemos que un rebote del SOX probablemente coincidirá con un retroceso de AAPL, como mínimo, hacia su media móvil de 50 días”, escribió Krinsky, de BTIG, el 19 de octubre, en referencia a la media móvil de 50 días de Apple, que está 4,7% por debajo del precio de cierre más reciente de la acción.

Sin duda, hay precedentes de este tipo de reversión. Tan recientemente como en agosto, una mejora del ánimo hacia las apuestas vinculadas a la IA impulsó las acciones de Microsoft, Amazon y Alphabet, a diferencia de las de Apple.

“Me sorprendería mucho que no viéramos otro período de entusiasmo por la IA que impulse nuevamente a los fabricantes de chips, y es muy razonable y plausible pensar que el patrón volvería a repetirse”, dijo McCall. “Mayor apetito por el riesgo en IA significaría menor apetito por Apple”.