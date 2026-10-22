Wall Street. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Es una de las operaciones más confiables del mercado bursátil en momentos en que el ánimo en torno a la inteligencia artificial cambia drásticamente: haga lo que hagan las acciones vinculadas a la IA, Apple Inc. hace lo contrario.

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