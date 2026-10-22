Arturo Elías Slim. Foto: Griselda San Martin/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Uno de los nietos del multimillonario mexicano Carlos Slim está asumiendo un papel más destacado dentro de Grupo Carso SAB.

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