Arturo Elías Slim, de 30 años, está ampliando la oferta de T1, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para crear tiendas en línea y que también gestiona desde los pagos y los envíos hasta, ahora, el inventario y la facturación.

La iniciativa, que opera bajo el paraguas de Grupo Carso, nació de una idea de Elías tras 12 años de trabajo en las distintas tiendas de comercio electrónico del grupo, según dijo. También representa su papel más público hasta la fecha. Hace apenas unos años, a la generación más joven de los Slim se le solía impedir conceder entrevistas.

“Funcionamos como una startup dentro del grupo”, dijo Elías en una entrevista con Bloomberg News durante un evento para presentar las nuevas ofertas de la plataforma. “Obviamente con los valores y el pensamiento del grupo pues tiene que ser una empresa rentable, y estamos empezando con buenas bases”.

Carlos Slim

Tiendas en línea

Elías Slim pasó más de una década gestionando las tiendas en línea y los marketplaces de Carso. Uno de los problemas más frecuentes que encontró fue el fraude en los pagos digitales.

“Me di cuenta que si nosotros —que somos una empresa grande—, teníamos esos problemas, ni imaginar lo que es para una empresa chica”, dijo.

Así que se propuso crear una solución de pagos, que luego se convirtió en una plataforma integral para que los vendedores crearan tiendas en línea, con servicios opcionales como la creación de enlaces de pago y la gestión de envíos. T1 también permite conectar las tiendas con marketplaces existentes como Amazon.com o AliExpress.

La “visión” de la plataforma comenzó hace ocho años, explicó, y T1 se lanzó oficialmente en diciembre de 2025. Desde entonces, más de 10,000 usuarios crearon tiendas en línea con ella.

Arturo Elías Slim. Foto: Griselda San Martin/Bloomberg

Gracias a la inteligencia artificial, la plataforma puede crear una tienda en línea en apenas 31 segundos una vez que el vendedor introduce los datos básicos de sus productos. Los clientes pueden utilizar inicialmente uno o todos los servicios de forma gratuita hasta alcanzar las 30 ventas al mes. A partir de ahí, T1 cobra suscripciones por niveles desde 399 pesos (US$ 22).

“Ahorita nuestro enfoque es que empiecen a digitalizarse estos pequeños negocios y que empiecen gratis”, dijo Elías. “Después, si le ven valor y empiezan a hacer crecer, que paguen, pero no es hoy nuestra prioridad”.

El anuncio del lunes suma dos servicios a T1: la sincronización del inventario entre las tiendas en línea y las físicas, y la emisión de facturas fiscales.

Abuelo Slim

El evento fue un asunto familiar. Los orgullosos padres de Elías, Johanna Slim y Arturo Elías Ayub, se sentaron en primera fila, junto a sus otros dos hijos, que también asistieron. Elías es el mayor de ellos y uno de los 23 nietos de Slim.

Slim, de 86 años, es la persona más rica de Latinoamérica, con una fortuna de unos US$ 124,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, en gran parte gracias a su participación en el gigante de las telecomunicaciones América Móvil SAB. También incursionó en otros sectores: Grupo Carso se convierte en un actor cada vez más importante en la industria petrolera de México y el grupo también es propietario de restaurantes y tiendas minoristas.

Vanessa, María y Johanna Slim son hijas del multimillonario Carlos Slim. (Foto: Forbes)

Slim tiene tres hijos y tres hijas. Al menos seis de sus nietos, incluido Elías, trabajan para el multimillonario en alguna de sus empresas, según dijo Slim en una entrevista con Bloomberg en 2025.

En aquel momento, dijo que todos los nietos que trabajan en sus empresas cobran el mismo salario y reciben una participación de 3% en el holding familiar de capital cerrado cuando cumplen 18 años. Cuando llegue el momento, la fortuna de Slim se repartirá entre sus hijos en una proporción equivalente al número de hijos que tenga cada uno, según dijo el año pasado.

Elías dijo que sus 130 empleados comparten la filosofía del grupo y de su abuelo, basada en el trabajo duro y en contribuir a mejorar los negocios y la vida de las personas.

“Todos queremos construir algo que ayude de manera positiva la vida de las personas, estamos trabajando muy duro”, dijo Elías. “Estamos trabajando muy duro”.