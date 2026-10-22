¿Cuál es, entonces, la más reciente atrocidad de Donald Trump? Primero, él inició una guerra contra Irán, sin un plan, lo cual ha elevado los precios del diésel en EEUU y a nivel mundial. Luego, hace unos días, llegó a un acuerdo con Vladimir Putin para liberar diésel ruso en los mercados mundiales, en violación de las sanciones impuestas tras la invasión ilegal de Ucrania por parte de Putin. Trump también le dijo a Kiev que detuviera sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, y amenazó con suspender el intercambio de inteligencia con Ucrania y el acceso a armas de fabricación estadounidense. Este “acuerdo” es a la vez insensato y perverso: insensato porque es demasiado limitado para reducir significativamente los precios del diésel, y perverso porque está preparado para sacrificar a un país que está luchando heroicamente por liberarse de la tiranía.

La actual elaboración de políticas estadounidense no sólo es imprudente e inmoral. También es una de las causas de la imprevisibilidad del mundo. Por ello, el último informe Perspectivas de la economía mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI) comienza con el siguiente comentario de Silvana Tenreyro , la nueva asesora económica: “En menos de siete años, la economía mundial ha sido sometida a una excepcional secuencia de acontecimientos”. Sin embargo, todos estos choques, salvo uno — la pandemia —, son provocados por el hombre, o tal vez por “hombres fuertes”. Los otros choques son la guerra en Ucrania, la guerra arancelaria y la guerra en el Medio Oriente. Putin desató la primera de ellas en 2022. Trump, por supuesto, inició las otras dos.

Estos choques han, como señala Tenreyro, “puesto a prueba la resiliencia de los hogares, las empresas, los mercados financieros y los Gobiernos. Individualmente, cada uno de estos importantes acontecimientos se habría considerado improbable. Su confluencia en un período de tiempo tan corto es aún más extraordinaria”.

Sin embargo, sorprendentemente, las previsiones del informe WEO para el crecimiento de este año y el próximo — del 3.1% y el 3.4%, respectivamente — se mantienen “en términos generales, sin cambios con respecto a abril”, a pesar de que las disrupciones en el sector energético han sido más persistentes de lo que se esperaba en aquel momento. No obstante, se anticipa que la inflación mundial alcance el 4.7% este año, como resultado del aumento de los precios de las materias primas, y el 4.1% en 2027. Pero, afortunadamente, “se anticipa que el impacto en la inflación subyacente sea limitado”.

Las razones de esta resiliencia son bien conocidas. Entre ellas se incluye el reajuste de las exportaciones e importaciones, alejándolas del comercio directo entre EEUU y China. Sin embargo, más recientemente, los factores predominantes han sido la flexibilidad de la economía energética global y el auge de las inversiones impulsado por la inteligencia artificial (IA). No obstante, no hay garantía de que ninguno de estos factores perdure. Como señala Nick Butler, las reservas de crudo y productos derivados están bajas tras seis meses de reducciones. Además, “las exportaciones de diésel y combustible para aviones [desde el Golfo] siguen siendo mínimas”. También están en riesgo los suministros de nafta, urea y gas natural licuado (este último de especial importancia para Europa). El auge de la inversión en IA también concentra el riesgo. Incluso si la IA en sí misma da buenos resultados, es probable que el nivel de inversión deje de crecer, si no es que disminuye, en algún momento. Además, es posible que la IA no funcione financieramente a la escala esperada en lo absoluto.

Existen otras evidentes vulnerabilidades, en particular las posiciones fiscales. A pesar del gran aumento pospandémico de las tasas de interés reales y nominales, la mayoría de las grandes economías siguen registrando significativos déficits fiscales primarios (antes de los pagos de intereses). Destaca la posición estadounidense, con un déficit fiscal primario previsto del 4.8% del producto bruto interno (PBI) este año, una proporción de la emisión de letras del Tesoro en el endeudamiento bruto del 58% y a un plazo promedio de vencimiento de apenas 5.9 años.

El informe WEO destaca acertadamente la importancia de recuperar el espacio fiscal. La buena noticia es que, en las circunstancias actuales, es probable que el impacto negativo del ajuste fiscal estructural se vea compensado por tasas de interés reales y nominales más bajas. Sin embargo, también será esencial corregir los desequilibrios por cuenta corriente a nivel mundial. Para ello es imprescindible que, por fin, se involucre a China.

El informe WEO también destaca otros riesgos a la baja, entre ellos el agravamiento de las guerras en curso, las amenazas cibernéticas (probablemente potenciadas por la IA) y las catástrofes climáticas. No se puede descartar ni una caída de los mercados bursátiles ni un colapso de la inversión relacionada con la IA, en caso de que los rendimientos de esta tecnología resulten decepcionantes. Entre los riesgos económicos al alza se encuentra un avance aún más rápido de la tecnología de IA, aunque eso también podría acarrear devastadoras consecuencias sociales. Otro factor positivo verosímil es una transición energética acelerada, ya que los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la falta de confiabilidad de los combustibles fósiles. Dada su ubicación geográfica, éstos seguirán siendo la norma para muchos países. El informe WEO señala que la capacidad de aprovechar la IA y satisfacer las necesidades energéticas de manera confiable será crucial para las perspectivas de crecimiento. Lamentablemente, los países más pobres del mundo son particularmente vulnerables en ambos aspectos. Por lo tanto, el informe WEO acertadamente advierte que sus niveles de vida probablemente se quedarán aún más rezagados con respecto a los de los países más ricos.

Sería bueno creer que el mundo se volverá menos propenso a los choques. Pero probablemente no será así. La mejor respuesta es fortalecer los fundamentos, sobre todo la flexibilidad y el dinamismo económicos, junto con la resiliencia energética. En este contexto, como señala el informe WEO, es esencial que el apoyo a las personas vulnerables a los choques sea específico y temporal. La época de gastar indiscriminadamente los fondos públicos ha llegado a su fin. También ayudaría si los choques cesaran. Por desgracia, dados los líderes que tenemos, yo no apostaría por eso.

Escrito por Martin Wolf