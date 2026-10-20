El AI Index Report 2026 de la Universidad de Stanford reveló que, en Estados Unidos, el empleo de jóvenes de 22 a 25 años con ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial (IA) cayó alrededor de 16%, mientras que el de sus colegas mayores apenas se movió. No hubo despidos masivos; ocurrió algo silencioso: las empresas dejaron de contratar en la base. Este dato describe el riesgo más serio que la IA plantea al Perú: la desaparición de la escalera por la que cada generación aprende a convertirse en experta.
La lógica es inquietante. Las ganancias de la IA son mayores en tareas rutinarias desarrolladas por los trabajadores con menos experiencia, como redactar borradores, revisar contratos estándar o procesar datos. Pensemos en el sector financiero o de consultoría, el trabajo que antes realizaba un perfil junior en días, hoy lo resuelve un profesional senior en horas usando herramientas de IA. La eficiencia aumenta, pero a su vez pone en riesgo el puesto de entrada. Esas tareas eran el primer peldaño del practicante contable, el asistente legal o el analista. Si la máquina las hace, la empresa ahorra hoy, pero reduce el espacio en el que se forman los expertos del futuro.
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Según el Banco Mundial, en el Perú, alrededor del 31% de los empleos están expuestos a la IA generativa, con mayor incidencia en el sector formal, urbano y universitario. Entre los perfiles más expuestos aparecen técnicos administrativos, contables y legales, programadores y egresados recientes. Además, el INEI señala que, durante el 2025, la tasa de desempleo en jóvenes menores de 25 años se situó en 10.7% –cifra que duplica el promedio nacional–, y en 6.3% entre las personas con educación universitaria.
Aquí aparece la gran diferencia con las economías desarrolladas: con 70.7% de informalidad y sin un seguro de desempleo, el joven que no encuentra su primer empleo muchas veces termina en la informalidad, donde la IA no llega y las posibilidades de acumular experiencia especializada tampoco.
Para afrontar esta situación, se requiere actuar en tres frentes. Las empresas deben tratar la escalera de aprendizaje como un activo y no como un costo, y rediseñar los puestos de entrada para que el perfil junior trabaje con estas herramientas bajo supervisión y aprenda aquello que la máquina no enseña. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y el INEI, debería medir la contratación juvenil en las ocupaciones más expuestas y activar alertas si la brecha se amplía. Por último, las universidades deben lograr que sus títulos certifiquen competencias verificables: un empleador que desconfía del diploma exigirá más experiencia previa, justamente aquello que hoy puede ser más difícil de adquirir.
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El mayor riesgo no es que la IA les quite el trabajo a los jóvenes peruanos, sino que los excluya del lugar donde aprenden a trabajar. Es un riesgo silencioso y reversible, pero solo si decidimos mirarlo a tiempo.
Nora Moreno es decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima