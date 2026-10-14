Respecto al futuro, el estudio de PwC identifica barreras. Algunas están referidas directamente al uso masivo de la IA en los procesos de las empresas. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En tiempos recientes, el auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha despertado temores en el mundo por la posibilidad de que “se rebele” frente a la humanidad. Sin embargo, dejando de lado estos miedos, vale preguntarse cómo se están preparando las organizaciones para protegerse ante las nuevas tecnologías.

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