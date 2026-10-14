Un estudio que responde esas y otras interrogantes es el Global Digital Trust Insights 2027 de PwC, cuyos resultados referidos sobre el Perú fueron compartidos en exclusiva con Gestión. ¿Qué nos dice sobre la preparación de las empresas peruanas?

Más gasto en ciberseguridad del Perú

Uno de los aspectos más llamativos es que existen dos frentes de inversión en ciberseguridad donde Perú destina muchos más recursos que Latinoamérica y el mundo: protección de datos y confianza en los mismos.

El 74% de los encuestados respondió que estas son sus principales prioridades, muy por encima de lo registrado en la región (58%) y del promedio global (51%).

Alexander García, socio de Ciberseguridad y Consultoría Tecnológica de PwC, explicó a Gestión que ello responde a dos motivos también. Uno bajo una mirada “macro” y otra “micro”.

“El contexto macro es que lamentablemente hemos visto varias entidades del Estado víctimas de ataques informáticos, dejando expuestos datos de ciudadanos. En lo micro responde a que muchas empresas han privilegiado la adopción tecnológica para crecer, pero no han reforzado los cimientos para esa innovación”, detalló.

García puso de ejemplo la construcción de una casa que busca resistir movimientos telúricos. Sin “cimientos” fuertes, por más nueva que sea, se derrumbará. “Muchas empresas han desarrollado tecnologías y, tras ver dificultades para hacerlas sostenibles, ahora buscan reforzar las bases, con más inversión en proteger sus datos”, enfatizó.

Ello tiene relación con otro resultado del estudio sobre Perú: más de la mitad de las organizaciones peruanas (58%) está reforzando la gestión de riesgos de terceros y cadenas de suministro, convirtiéndola en la principal respuesta frente al contexto geopolítico. Esta decisión empresarial está motivada porque, en algunos casos, los ataques son dirigidos a sus proveedores y, a través de ellos, logran afectar a los clientes.

García recordó que, al menos en el sector financiero, existe una regulación específica desde 2020 que obliga a la banca peruana a ser muy exigente con la contratación de sus proveedores. Esto blindó el problema para este sector, pero deja expuestos al resto.

“No solo pasa en Perú, pero hubo incidentes cibernéticos donde, al atacar al proveedor, se afectaron operaciones. Las compañías no reguladas en el país están auditando y revisando qué mecanismos usan sus proveedores para darles servicios. Si no son los adecuados, los cambian”, recalcó.

A criterio del experto de PwC, este recelo con las garantías de los proveedores fue generado por ellos mismos, al buscar expandir su portafolio de clientes, pero sin preocuparse igualmente por el ámbito de la ciberseguridad.

Barreras para captar talento en IA y reforzar ciberseguridad

Respecto al futuro, el estudio de PwC identificó barreras. Algunas están referidas directamente al uso masivo de la IA en los procesos de las empresas.

En el caso de Perú, los encuestados rescataron su preocupación por la confiabilidad y madurez de la tecnología actual (48%), seguida de aspectos relacionados con “explicabilidad” y responsabilidad en la toma de decisiones (39%).

Ello da sentido, indicó García, porque entre los motivos de inversión principales aludidos por los peruanos consultados aparece, por ejemplo, la seguridad de la IA y los agentes autónomos (52%), que son sistemas de IA capaz de razonar y ejecutar independientemente acciones para alcanzar objetivos, con mínima o nula participación humana.

“Los agentes se usan en Perú, pero requieren un nivel de supervisión humana para asegurar su funcionamiento. Lo otro es cómo el agente está protegido de ser saboteado. Hay prompts (órdenes a la IA) que pueden contaminarlo”, advirtió.

El analista de PwC dijo que lo anterior ha motivado que surjan estrategias para mitigar estos peligros, de acuerdo a lo respondido por las firmas peruanas. Algunas de estas apuntan a desarrollar y retener talento en ciberseguridad como brindar oportunidades de crecimiento (58%), invertir en herramientas habilitadas por IA y capacitar a las personas para trabajar con ellas (58%); o fortalecer una cultura sólida de ciberseguridad (55%).

“La falta de talento en IA es una preocupación mundial: hay 3 millones de posiciones en ciberseguridad no cubiertas (...) La ruta correcta para hacerle frente es capacitar a los equipos internos y apoyarse en consultoras expertas para acelerar el proceso. Ambas cosas, que deben ir en paralelo, no una en lugar de la otra”, sostuvo García.

Perú “en línea” con la regulación global de la IA

Respecto al rol del Estado peruano en supervisar el uso de la IA entre las empresas que operan aquí, el vocero de PwC rescató la existencia de regulaciones acorde a las tendencias del mercado global.

Recordó que Perú cuenta con la Ley N.º 31814, que promueve el uso de la IA en el país desde julio del 2023; así como su reglamento, que fue aprobado en septiembre del año pasado, estableciendo reglas operativas, tanto para entidades públicas como privadas, aunque sus disposiciones serán obligatorias progresivamente.

Entre ellas está, por ejemplo, que desde el 10 de septiembre último firmas que usen IA en ámbitos como salud, economía, finanzas y más deben haber implementado obligaciones establecidas en la ley sobre transparencia algorítmica, la supervisión humana, entre otros.

Como una contribución a esa materia, también entra a relucir el rol del Oficial de Datos Personales (ODP), un actor dentro de las organizaciones que tendrá la misión de supervisar las áreas de tecnología.

Para García, es positivo contar con esta base, pero el reto real es que la adopción de la IA no sea solo “una moda” entre empresas, que no sea acompañada por la adopción de medidas efectivas de control para que efectivamente mejoren su productividad, sin arriesgar la operación. En ello, claro está, el ODP será crucial.

“Es muy importante tener buenas capacidades de ciberseguridad para trabajar en un entorno seguro, pero lo es más aún la gobernanza. ¿Para qué? Para tener claro cómo cumplir la regulación sobre la IA brinde el beneficio esperado por el negocio, haciéndolo sostenible en el tiempo", apuntó.