Daniel Velandia, managing director Research de Credicorp Capital, habló sobre una eventual burbuja en este segmento, durante el Investor Conference realizado por el holding en Colombia. (Foto: ChatGPT)
Daniel Velandia, managing director Research de Credicorp Capital, habló sobre una eventual burbuja en este segmento, durante el Investor Conference realizado por el holding en Colombia. (Foto: ChatGPT)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La fuerte inversión que vienen realizando las empresas en inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales factores de volatilidad para los mercados.

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