“Lo digo sobre todo para el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque están invirtiendo muchísima plata y la gran pregunta es si eso se va a pagar”, comentó Daniel Velandia, managing director Research de Credicorp Capital, quien considera que el desarrollo de la IA constituye actualmente uno de los principales desafíos para los mercados.

Sin embargo, puntualizó que no podría determinar si hoy existe una burbuja en las acciones vinculadas con esta tecnología, como especulan algunos analistas.

Como referencia, citó una encuesta de Bank of America entre inversionistas a nivel mundial, en la que 48% respondió que no la hay, 43% dijo que sí y 11% señaló que no sabe. “En conclusión: no tenemos idea”, aseveró.

Esta incertidumbre constituye una fuente de volatilidad que se ha observado durante todo el año, sostuvo el ejecutivo durante el Investor Conference realizado por el holding en Colombia.

Crecimiento

Pese a las dudas sobre la valorización de algunas compañías, Velandia destacó el impacto que está teniendo la IA sobre la economía estadounidense.

Señaló que la participación de la inversión en IA dentro de la inversión total de Estados Unidos ha aumentado significativamente y que, según sus estimaciones, actualmente cerca de la mitad de su crecimiento económico estaría explicado por esta tecnología.

Dicho comportamiento se produce en un contexto de mayores tasas de interés, agregó. Frente a quienes esperaban que el aumento del costo de capital frenara la inversión y la actividad económica, señaló que las economías y los mercados se han venido adaptando a este nuevo escenario.

Fenómeno

En el caso peruano, Velandia mencionó que el principal riesgo para el crecimiento sigue siendo el Fenómeno El Niño, debido a su impacto sobre actividades como pesca, agricultura, manufactura primaria, logística y transporte.

“La buena noticia es que esta vez Perú está en muy buen momento con precios de metales altos y eso va a compensar”, afirmó.

De esta manera, prevé que la economía peruana continuará creciendo a tasas saludables, aunque podría crecer más si no tuviera que enfrentar el impacto del fenómeno climático. Advirtió, no obstante, que existe un riesgo a la baja si El Niño termina teniendo una intensidad muy extraordinaria.