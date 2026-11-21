Vanessa Chávez, directora de Mia Beauty Bar, explicó que la nueva tienda, de 230 m2, marca una etapa distinta para el negocio, que abrió su primer local en el Real Plaza Puruchuco (Ate) en noviembre de 2025. “No solamente estamos hablando de una tienda más. Es una tienda en un centro comercial de los más importantes del país y más grande que las que hemos venido armando”, sostuvo a Gestión.

Vanessa Chávez, directora de Mia Beauty Bar.

De las diez tiendas que suma la cadena, cuatro están en Lima y seis en provincias, en ciudades como Arequipa, Piura, Huancayo y Cusco. “Hemos marcado en este año una historia de no solamente hacer tiendas en Lima, sino también en provincias. Eso ha sido clave para nosotros”, afirmó la ejecutiva.

En cuanto a resultados, Chávez indicó que las ventas crecen mes a mes y que están en línea con lo que esperaba la compañía. Si bien no dio un porcentaje, explicó que, al tratarse de un negocio nuevo, el avance se debe a que las tiendas van madurando, a las nuevas aperturas y a la estacionalidad propia de la industria. “Si el negocio no hubiera estado bien desde un inicio, las cosas no hubieran acelerado como las venimos viendo”, anotó.

Más de 150 marcas y K-Beauty: qué viene en 2027

La cadena empezó a operar con alrededor de 120 marcas y hoy supera las 150, entre nacionales e internacionales, en las categorías de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado capilar y fragancias. Según la directora, las de mayor demanda son cuidado de la piel y maquillaje, y en la primera destacan las marcas coreanas.

Mia empezó con 12 marcas coreanas y hoy tiene cerca de 20, con un portafolio de más de 200 SKUs solo de ese origen. Entre ellas figuran Medicube, Skin1004, Mixsoon y Celimax. “Ya no solamente hablando de piel, sino también hemos entrado en la categoría de maquillaje y capilar con marcas coreanas”, precisó. Este año también sumó su primera marca coreana de fragancias, Etleé, que llegó con varios formatos y precios.

Para 2027, la cadena prevé seguir sumando marcas, también coreanas, a partir del seguimiento de tendencias globales y de visitas a ferias internacionales. “No nos limitamos a ver lo que existe localmente, sino que vamos un paso más allá y vemos qué marcas internacionales nos podemos traer”, adelantó.

La ejecutiva también vio un cambio en la demanda ligado al clima. Según explicó, el calor en Lima y provincias durante los últimos meses, sin un invierno marcado, ha impulsado la categoría de protección solar, cuyas ventas suelen alcanzar su pico en verano.

De las diez tiendas que suma la cadena, cuatro están en Lima y seis en provincias, en ciudades como Arequipa, Piura, Huancayo y Cusco.

Sin marcas propias, por ahora

A diferencia de otros jugadores del sector, Mia aún no tiene marcas propias de belleza. Solo vende algunos accesorios y discos desmaquillantes con marcas propias de Farmacias Peruanas. “No es una prioridad en este momento, pero no lo descarto. En las tiendas de otros países siempre hay marcas propias y probablemente en algún momento entraremos en ese mercado”, señaló Chávez.

La directora precisó además que Mia es una marca distinta de los formatos de las cadenas de boticas del grupo, como Mifarma Prime o Mifarma Beauty. “Mifarma e Inkafarma, con sus formatos, venden medicinas principalmente; ese es su negocio, aunque luego han extendido algunas otras categorías (nutrición o wellness). Nosotros somos una tienda especializada de belleza”, explicó.

Mia alista más aperturas: “Hemos mapeado abrir tiendas todos los años”

La expansión seguirá en el corto plazo. La directora dejó entrever que la cadena alista una nueva apertura antes de fin de año. “No tenemos que esperar siquiera el próximo año. Se van a ver novedades en las próximas semanas”, comentó.

Consultada sobre si las próximas tiendas estarán en Lima o en regiones, se limitó a responder. “De todo un poco (...) Tenemos un plan agresivo para los próximos años, y hemos mapeado abrir tiendas todos los años”, afirmó.

Si bien no fijó una cifra de aperturas por año, porque dependerá de las ubicaciones disponibles, la ejecutiva no descartó que la cadena llegue a unas 20 tiendas en 2027. “Si hay más, bienvenidos sean”, comentó.

Sobre los retos logísticos que un eventual Fenómeno El Niño plantea para la expansión en regiones, la ejecutiva sostuvo que la cadena se apoya en la estructura de Farmacias Peruanas. “Ellos ya tienen un plan para este fenómeno y nosotros nos sumamos a eso porque somos una marca más de ellos. Va a ser un reto, pero no estamos preocupados”, indicó.

Por último, la directora señaló que el principal motor de crecimiento para 2027 será la apertura de nuevas tiendas y que salir a otros mercados no está en los planes. “Por ahora no. Estamos enfocados en el Perú”, señaló.

DATO CLAVE.

Locales. Mia Beauty Bar tiene diez tiendas: cuatro en Lima, en Real Plaza Puruchuco (Ate), Plaza San Miguel (San Miguel), Real Plaza Primavera (San Borja) y Jockey Plaza (Surco), la más reciente; y seis en regiones, en Mall Aventura Arequipa, Real Plaza Cusco, Real Plaza Huancayo, Real Plaza Piura, Oechsle de Real Plaza Piura y Mall Plaza Piura.