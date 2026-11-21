El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que asciende a S/ 266,506 millones y establece los recursos que se destinarán al funcionamiento del Estado, la inversión pública y la atención de las principales demandas del país.

La iniciativa recibió 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado, obtuvo 36 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.

De acuerdo con el texto aprobado, el Gobierno Nacional concentrará la mayor parte de los recursos, con una asignación de S/ 165,604 millones para gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda.

En tanto, los gobiernos regionales recibirán S/ 58,832 millones, mientras que los gobiernos locales contarán con S/ 42,069 millones para financiar sus intervenciones y proyectos.

¿A QUÉ SE DESTINARÁN LOS RECURSOS?

Entre las prioridades contempladas en la ley figura el financiamiento de hasta S/ 3,657 millones para intervenciones vinculadas al Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano.

Asimismo, se asignarán más de S/ 578.9 millones a acciones para reducir la violencia contra la mujer. De este monto, S/ 559.2 millones corresponderán a entidades del Gobierno Nacional y S/ 19.7 millones a gobiernos regionales y locales. La partida incluye S/ 291.5 millones para fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

En materia laboral, la ley autoriza al MEF a aprobar incrementos mensuales desde el 1 de enero de 2027 para trabajadores de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 (CAS), así como de la Ley del Servicio Civil (Ley 30057). La medida también comprende a guardaparques y personal penitenciario.

Además, se contempla el pago de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/ 300, así como una bonificación por escolaridad de hasta S/ 400.

CONGRESO APRUEBA DICTAMEN DE LEY DE ENDEUDAMIENTO

Junto con la Ley de Presupuesto, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que establece límites de hasta S/ 19,183 millones en moneda nacional y 2,800 millones en moneda extranjera.

El dictamen, identificado como Proposición Legislativa 00004-2026-2031-CR. En el Senado obtuvo 38 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones, mientars que en la Cámara de Diputados alcanzó 72 votos a favor, 31 en contra y cuatro abstenciones.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, José Arista, indicó que el 67.2% del endeudamiento previsto provendrá de emisiones de bonos en moneda nacional.

Respecto al destino de los recursos, detalló que el 89.8% del endeudamiento en moneda nacional se utilizará para apoyar la balanza de pagos, mientras que el 9.5% financiará proyectos sectoriales.

En el caso de las operaciones en moneda extranjera, el 35.7% se destinará al apoyo de la balanza de pagos y el 64.3% a proyectos de transporte, saneamiento, salud y otros sectores.

El texto aprobado también modifica el artículo 10 para incorporar operaciones de endeudamiento correspondientes al 2026 cuyo trámite podría concluir durante el 2027. Arista explicó que este cambio permitirá al Estado elegir el momento más oportuno para acudir al mercado y concretar estas operaciones.

LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO

El Congreso también aprobó la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el próximo año, que establece las fuentes de financiamiento de los S/ 266,506 millones contemplados para el gasto público.

Según explicó José Arista, el 90.8% de estos recursos provendrá de ingresos fiscales, mientras que el 9.2% restante se financiará mediante operaciones oficiales de crédito.

La iniciativa obtuvo 39 votos a favor y 13 en contra en el Senado. En la Cámara de Diputados recibió 77 votos a favor, 31 en contra y cinco abstenciones.

Arista precisó que, mientras la Ley de Presupuesto establece en qué se gastarán los recursos públicos, la Ley de Equilibrio Financiero determina de dónde provendrán los fondos para cubrir esas obligaciones.

Entre sus disposiciones, la norma autoriza al Ministerio de Energía y Minas a transferir hasta S/ 167 millones al organismo supervisor de energía para financiar durante el 2027 la administración de los bienes del exgasoducto del sur.

Esta transferencia se realizará con cargo al presupuesto institucional del sector, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, aunque podrá incluir saldos de balance.