El sector de Relaciones Exteriores dispondrá de S/ 1,150 millones para el año fiscal 2027, y de ese total, S/ 1,131 irán para la Cancillería. El restante, para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Durante la reciente sesión del Pleno del Congreso, la cartera encabezada por Carlos Espá sustentó —en voz del ministro Marco Vinelli, quien reemplazó al canciller en esta ocasión— los proyectos de inversión para el próximo año fiscal, así como sus tareas diplomáticas.

De los S/ 1,131 millones requeridos, se prevé gastar S/ 542.79 millones para el fortalecimiento de la política exterior y la asociación diplomática, mientras que S/ 284 millones para la optimización de la política de protección y atención de las comunidades peruanas en el exterior. Ambas son las categorías presupuestales con mayor ratio de gasto.

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Además, anunciaron que la Cancillería tendrá S/ 15 millones para invertir en el mejoramiento de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores (S/ 8.6 millones) y el mejoramiento de la Embajada de Perú en Argentina (S/ 6.4 millones).

En gastos corrientes se proyecta gastar S/ 1,116 millones, siendo la subcategoría más fuerte (49.5%) personal y obligaciones sociales, con S/ 560,92 millones.

Agenda diplomática

Según lo sustentado por Vinelli, la Cancillería tendrá encuentros binacionales con Colombia y Bolivia, y en 2027 entablará un gabinete con Chile.

Respecto a sus principales socios comerciales, adelantó que en 2027 se ampliará la agenda con Estados Unidos hacia minerales críticos, transición energética, inteligencia artificial y cooperación especial.

Sobre el Escudo de las Américas, resaltaron que se esperan resultados concretos para la seguridad, integración y cooperación en favor de la seguridad ciudadana.

Y, con China, se continuará reforzando los vínculos con las economías APEC, incluidas Corea del Sur y Japón.

El proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció que a la fecha, 7 de 23 comités han concluido satisfactoriamente en salud, educación, agricultura, política regulatoria, desarrollo regional, pesca y política del consumidor.

Desde Cancillería detallan que Perú es el candidato de la región con mayor avance: cerca del 40% en la fase técnica.