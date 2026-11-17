En los últimos años, ante las dificultades económicas, la crisis política y las amenazas climáticas, las empresas líderes en el Perú están tomando distintas acciones para ganar y preservar productividad, generar crecimiento sostenible y compartir valor con la sociedad. Por un lado, resguardan su cadena de suministro y logística, modifican procesos productivos para reducir emisiones y diseñan productos para poblaciones vulnerables. Por otro, implementan proyectos para atender necesidades básicas en sus áreas de influencia.

Estas acciones, no obstante, requieren el alineamiento de distintas áreas de la empresa y el compromiso desde la más alta dirección. El Estudio de Sostenibilidad Empresarial 2026 de Apoyo Consultoría y Apoyo Comunicación, elaborado a partir de una encuesta a grandes empresas, muestra que, efectivamente, esa gestión se está consolidando.

Los resultados revelan que 76% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que su empresa cuenta con una estrategia de sostenibilidad definida, con objetivos y metas; 49%, con que el directorio realiza un seguimiento al cumplimiento de esos objetivos y metas; y 36%, con que todas las gerencias participan activamente en la implementación de la estrategia.

En un estudio similar de Apoyo Consultoría en 2024, estos dos últimos porcentajes eran 29% y 16%, lo que evidencia una mejora considerable en la consolidación de la gestión.

Sostenibilidad. Fuente: Apoyo Consultoría

Desafíos a enfrentar

A pesar de esta mejora en la gestión, aún persisten desafíos. Al preguntar qué tipo de apoyo necesitan los líderes a cargo de la implementación de proyectos relacionados con la sostenibilidad, 48% mencionó como necesidad principal la articulación con el sector público, gremios o aliados. Le siguen, con 40% cada uno, el acceso a financiamiento o incentivos, el apoyo en medición de impacto e indicadores, y el trabajo con proveedores.

La mención a estos desafíos no es gratuita. La articulación con el sector público, gremios u otras empresas es clave para que proyectos con enfoque territorial alcancen escala suficiente para tener impactos tangibles.

Estos proyectos, por lo general, requieren vínculos con distintas instancias del gobierno, pues muchas veces implican obras de infraestructura implementada a través del mecanismo de Obras por Impuestos, o mejoras en la provisión de servicios básicos.

En el caso del sector público, además, hay regulaciones sectoriales pendientes de definición, que pueden afectar el entorno de negocios o incentivar la economía circular y la reducción de emisiones, como el impuesto al carbono, por ejemplo. Sin embargo, solo 18% percibe un diálogo fluido con el sector público y regulaciones predecibles; el resto manifiesta alguna forma de diálogo escaso y falta de predictibilidad.

Sostenibilidad. Fuente: Apoyo Consultoría

El financiamiento es el segundo frente. Una posible explicación es, nuevamente, la ambición por proyectos de alto impacto, pues estos requieren grandes montos de inversión.

Cabe mencionar que 45% de empresas espera que su presupuesto de sostenibilidad aumente en 2027 y otro 45% que se mantenga (90%). El otro 10%, por el contrario, prevé se reduzca.

Pero quienes esperan más presupuesto son también quienes enfrentan un mayor desafío de financiamiento: 52% de ellas mencionó el acceso a financiamiento como una limitante, frente a 30% de las que esperan un presupuesto similar o menor.

Ello se puede interpretar como otra manifestación de las preferencias por grandes proyectos, pues así como estos requieren mayores montos de inversión, también requieren un mayor esfuerzo interno que las empresas están dispuestas a financiar.

En medición, el avance ha sido notable. Muchas empresas siguen enfocadas en medir sus actividades o inversiones, pero ha crecido el porcentaje que mide lo que logra (y no solo lo que hace). Entre 2024 y 2026, la dificultad para medir impactos cayó de 52% a 33%, las empresas que declaran medir su impacto social pasaron de 32% a 78% y las que miden el retorno social de su inversión, de 17% a 40%.

Sostenibilidad. Fuente: Apoyo Consultoría

Finalmente, el trabajo con proveedores, mencionado como otro desafío, es importante porque permite mayor productividad y acceso a mercados externos que exigen estándares ESG (trabajo formal, respeto de derechos, control de calidad, etcétera) a lo largo de toda la cadena de valor. El 66% de empresas exige a sus proveedores un código de conducta o lineamientos ESG y 38% incluye esas exigencias en sus contratos.

Además, 49% les brinda capacitación y asistencia técnica, 33% tiene programas de compras para asegurar capital de trabajo en plazos cortos y 27% verifica estándares presencialmente.

Como se estima que entre 7 y 8 de cada 10 proveedores de las grandes empresas son mype, generalizar este trabajo podría tener beneficios importantes en ese segmento.

Sostenibilidad. Fuente: Apoyo Consultoría

Conforme se enfrenten estos desafíos, los resultados de la gestión e implementación de proyectos de sostenibilidad serán más tangibles. Las empresas ya cuentan con estrategias más sólidas, mayor involucramiento de sus directorios y mejores herramientas de medición.

El siguiente paso es fortalecer la articulación con el Estado, gremios, aliados y proveedores, y asegurar el financiamiento necesario para que sus proyectos generen un impacto duradero en la productividad de las empresas y en el bienestar del país.

Monitorear el bienestar de los colaboradores

Raúl Andrade, gerente de proyectos de Apoyo Consultoria

La solidez de largo plazo de una empresa descansa también en el bienestar de su equipo. Por ello, conviene conocer las urgencias de los colaboradores para poder reaccionar cuando estas se vinculen con lo laboral. Según los ejecutivos encuestados, las principales preocupaciones son inseguridad, tiempos de traslado, salud mental y equilibrio trabajo-hogar.

Sostenibilidad. Fuente: Apoyo Consultoría

Seguridad y tráfico son temas de política pública. Aunque las empresas contratan cerca de su operación, ofrecen flexibilidad y refuerzan su seguridad, se requiere articular con el Estado. Por eso, que solo 1 de cada 5 empresas considere fructífero el diálogo con el sector público es preocupante.

En salud mental y equilibrio trabajo-hogar, las empresas tienen mayor agencia. El reto es pasar de iniciativas aisladas a una estrategia integral. Según un sondeo a gerentes de recursos humanos, clientes de AXPEN, solo 19% tiene una estrategia; el resto aplica pausas activas (59%) y apoyo psicológico (51%). Según Deloitte, cada dólar invertido en salud mental laboral retornaría 4.7 veces más.