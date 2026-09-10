Optimismo empresarial se extiende a resultados esperados para el 2027. Foto: Daniel Apuy / GEC
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Apoyo Consultoría
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Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros de su Servicio de Asesoría Empresarial (SAE). El sondeo recogió sus perspectivas de ingresos y utilidades, de cuándo iniciarán sus planes de inversión del 2027, de qué los agilizaría y de cuáles son sus destinos prioritarios para invertir en América Latina.

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