Otro frente donde también se observa baja competencia es en las APP que nacen como Iniciativas Privadas (IE). En términos sencillos, estos proyectos surgen por una propuesta que una empresa realiza directamente al Estado peruano. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Otro frente donde también se observa baja competencia es en las APP que nacen como Iniciativas Privadas (IE). En términos sencillos, estos proyectos surgen por una propuesta que una empresa realiza directamente al Estado peruano. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Hoy las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA), que se rigen bajo la misma ley, se han consolidado como las principales modalidades de inversión en infraestructura en Perú. Si bien hay más proyectos, parece haber menos interesados comparado con años anteriores.

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