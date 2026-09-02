Según información que revisó Gestión, la competencia no ha dejado de caer en cada proceso desde 2023, cuando repuntaron las adjudicaciones de APP, hasta la fecha.

Un contraste muy marcado con el buen flujo de adjudicaciones que la propia agencia reporta desde ese mismo año. ¿Qué explica este fenómeno y cómo podría revertirse? Aquí la respuesta.

Menos se presentan

Gestión accedió a esta información vía pedido de transparencia a ProInversión. En ella Emerson Castro, Director Especial de Proyectos de la agencia, respondió que desde 2023, si bien más proyectos de APP y PA se adjudicaron, cada vez menos empresas concursan por hacerse con ellos.

“De conformidad con la información publicada en el Informe de Evaluación Institucional, correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, la cantidad promedio de postores que se presentaron por proyecto en cada uno de los años indicados son 5, 3.2 y 3 postores respectivamente”, respondió Castro.

Ello contrasta fuertemente con la evolución de las adjudicaciones de APP y PA. Luego de no superar los US$ 96 millones en los años de pandemia (2020-2022), en 2023 alcanzaron los US$ 2,332 millones, un repunte que siguió en los últimos 2 años.

En 2024 el monto fue aún mayor: US$ 8,956 millones, el segundo mejor registro histórico para las APP y PA, solo detrás del 2014 (US$ 9,986 millones). En 2025 se mantuvo un ritmo alto post pandemia (US$ 4,757 millones).

Jaime Li, Líder del Área de Infraestructura y Promoción de Inversiones Público- Privadas de TYTL Abogados, consideró que la razón responde a que la composición de la cartera de proyectos APP varió en estos últimos años.

“En 2023 y 2024 se adjudicaron proyectos destrabados de todos los tamaños. Luego de eso, quedaron los zombies: proyectos muy grandes, con mayores riesgos, donde los postores no se suman tan fácil”, explicó.

Pero César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), fue un poco más allá. Para él falta pulir un paso adicional: una labor exhaustiva de promoción de los proyectos APP en el extranjero, donde están los inversionistas con más recursos.

“Como gremio viajamos a explicar las normas vigentes y mostramos qué proyectos hay, pero esa es una labor que deberían encabezar, por ejemplo, las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX). ProInversión tiene un rol importante, pero no tiene esos espacios fuera”, sostuvo.

En el pasado la agencia ha firmado convenios con PromPerú, que tiene a su cargo las OCEX, para este fin. Pero a criterio del vocero de la SNCI, no ha rendido suficientes frutos. “En años recientes hubo interés, pero la rotación de autoridades la esfumó. Esperamos que ahora se refuerce: las empresas e inversiones no deben parar por la política”, enfatizó.

Iniciativas privadas

Otro frente donde también se observa baja competencia es en las APP que nacen como Iniciativas Privadas (IE). En términos sencillos, estos proyectos surgen por una propuesta que una empresa realiza directamente al Estado peruano.

Si el Estado la acoge, la firma postulante asume el rol legal de proponente y se inicia su proceso de promoción durante el cual, de pasar todos los filtros técnicos, se “declara de interés”. Esto quiere decir que se abre al mercado para que “terceros interesados” manifiesten su intención de concursar por la APP versus el proponente. Se suelen dar 90 días para que esto ocurra.

Vencido el plazo, si nadie tocó la puerta, se adjudica de forma directa al proponente. ¿Qué pasó en estos años?

Según datos que revisó Gestión, nuevamente desde 2023 a la actualidad, solo se han adjudicado 4 APP y PA que nacieron como IE. Y si bien suena a una cantidad pequeña de proyectos, se trata de infraestructuras destacadas en el portafolio en años recientes.

Uno de ellos es el Anillo Vial Periférico (AVP), la APP de mayor monto de inversión adjudicada en la última década (US$ 3,396 millones); o el proyecto minero “El Algarrobo”, único en su clase al ser un PA que propone desarrollar primero infraestructura hidráulica en su zona de influencia y, solo de darse esto, explotar yacimientos mineros. Aparte están el nuevo puerto de San Juan de Marcona y la PTAR Chincha.

El Anillo Vial Periférico es el proyecto APP de mayor inversión adjudicado en los últimos años. Foto: Anillo Vial / Difusión.

Todas, sin excepción, se adjudicaron directamente a sus proponentes. Tampoco se presentó, en ninguno de los casos, algún tercer interesado en el plazo de los 90 días que otorga ProInversión para este fin. La última APP en la que esto sí ocurrió fue la PTAR Titicaca en 2019, donde concursaron 5 postores, y no ganó el proponente. El Estado caducó la APP en 2023, luego de aludir incumplimientos del concesionario.

Al respecto, Candela señaló que el plazo de 90 días podría quedar corto para nuevos interesados.

Sobre ello, Li indicó que en otros países este tiempo suele ser más largo, pero Perú incentiva al proponente a ganar, dándole la oportunidad de “igualar” otras propuestas antes de adjudicar la APP.

“No hay que confundir las IE en APP con el caso del puerto de Chancay. Ese terminal no está declarado como servicio público. Lo que el Estado entregó allí fue un derecho de uso de agua y habilitación portuaria. Las APP funcionan distinto”, agregó.

¿Qué esperar para este año?

Vale decir que, según respondió Castro en el pedido de transparencia que hizo este diario, la competencia ha seguido cayendo incluso en las contadas APP que ya se adjudicaron en lo que va del 2026.

Si en 2025 el promedio de postores era 3, al menos hasta el 21 de julio, el indicador cayó a 2.2. En lo que va del año, y sin contar adendas, se han adjudicado 6 proyectos APP por US$ 779.88 millones. ¿Qué pasará en lo que queda del año?

Según información a la que pudo acceder Gestión, quedan pendientes US$ 4,962 millones en 29 proyectos APP y PA para el 2026. Alcanzar esa cifra dependerá, en parte, de que en IP como el Terminal Portuario de Chimbote no se presenten otros interesados, como es costumbre, y se adjudique directamente para que calce con el plazo.

Solo 3 proyectos de ese grupo, entre ellos el Centro de Convenciones de Lima, se adjudicarían entre septiembre y octubre. El resto llegaría para el último trimestre del año, cuando el gobierno de Keiko Fujimori esté más establecido. “En eso (la programación a finales del 2026) tuvo mucho que ver las elecciones y el cambio de gobierno posteriores. El otro candidato generaba temor entre inversionistas”, acotó Li.

Candela recordó que los meses restantes serán difíciles por la arremetida del fenómeno El Niño, pero esperó que exista mayor celeridad en la toma de decisiones. “Habrá impacto, pero la velocidad no puede ser promedio, hay que ir más rápido de lo habitual. Tuvimos 9 gobiernos en 10 años donde, en algunos casos, hubo voluntad de hacer cosas, pero duró poco, esperemos ahora no pase”, comentó.