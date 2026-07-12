El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los nuevos lineamientos para la elaboración y registro de los Estudios Técnicos de los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) para adecuar este proceso a las disposiciones de la nueva Ley de APP y su reglamento.

La medida, oficializada mediante la Resolución Directoral 003-2026-EF/68.01, dispone que los lineamientos formen parte integrante de la norma como un anexo.

Esta aprobación se dio considerando lo establecido en la Ley 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante APP y Proyectos en Activos, así como a su reglamento, vigente desde fines del 2025.

Cabe mencionar que la elaboración de los Estudios Técnicos de proyectos ejecutados mediante la modalidad de APP se sujeta a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).

En el caso de los proyectos de APP autofinanciados, la elaboración de los Estudios Técnicos se desarrolla en un Informe de Evaluación (IE); mientras que, en el caso de los proyectos de APP cofinanciados, los Estudios Técnicos se elaboran de acuerdo con el contenido previsto en los lineamientos que el SNPIP establezca.

Como parte de la actualización del marco normativo, la resolución deroga la Directiva 001-2025-EF/68.01, que regulaba anteriormente los lineamientos para la elaboración de estudios técnicos y el registro de inversiones a ejecutarse mediante APP.

Ahora, la resolución indica que la publicación de los lineamientos y de su anexo estará disponible en web del MEF el mismo día de la publicación de la aprobación.

Esta resolución se suma a otra publicada el 9 de julio, mediante la cual el MEF aprobó los lineamientos metodológicos para la priorización de proyectos de APP del Gobierno. Esa norma establece el procedimiento para elaborar, evaluar y aprobar la propuesta de proyectos que serán priorizados por el Ejecutivo.