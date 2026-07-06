Existen "cerrojos" legales que ahora tiene el Estado peruano para evitar que se pierda el servicio brindado por caducidad de los contratos APP. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Existen "cerrojos" legales que ahora tiene el Estado peruano para evitar que se pierda el servicio brindado por caducidad de los contratos APP. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En los próximos años, y por primera vez en la historia del Perú, diversos contratos de concesión en transporte vencerán de manera natural, es decir, por término de su plazo de vigencia.

TE PUEDE INTERESAR

Grenergy avanza en sur del Perú: solicita concesión para conectar futura planta solar en Tacna
Metropolitano definirá fecha para inicio de concesión tras 16 años de “marcha blanca”: esto resta
Adenda para extender concesión de Cálidda a 7 regiones se complica: la respuesta pendiente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.