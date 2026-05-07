Propuesta de Cálidda para llevar gas a 7 regiones del centro - sur enfrenta nueva barrera para su concreción
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Elías García Olano
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Han pasado más de dos años desde que Cálidda planteó modificar, vía adenda, su contrato de concesión para extender sus redes de distribución del gas natural más allá de Lima y Callao, a fin de que lleguen a siete regiones del centro y sur del Perú.

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