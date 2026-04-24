Entre negligencia y riesgo: quién debe responder por daños en servicios públicos | Foto: referencial
Entre negligencia y riesgo: quién debe responder por daños en servicios públicos | Foto: referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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Las intervenciones en la vía pública —desde obras de construcción hasta trabajos de mantenimiento— conviven cada vez más con redes esenciales como gas, agua y electricidad. En ese contexto, no son aislados los casos en los que un tercero termina dañando esta infraestructura, generando interrupciones del servicio, riesgos para la seguridad de las personas y pérdidas económicas.

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