El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que Estados Unidos ya no garantizará la protección de Europa «a largo plazo», por lo que insistió en la necesidad de reforzar su autonomía en defensa.

«El reto para nuestra Europa es ser más fuerte e independiente, porque tenemos unos Estados Unidos que ya no nos protegerán a largo plazo», manifestó en un encuentro con alumnos de un colegio franco-chipriota en Nicosia durante una visita oficial a Chipre previa a la cumbre informal de líderes europeos que se celebra hoy y mañana.

El jefe de Estado francés respaldó su afirmación al citar la actitud de Estados Unidos en el conflicto que ha desencadenado, junto a Israel, en Irán, las tensiones entre la UE y Estados Unidos por su ambición de hacerse con Groenlandia o su posición sobre la guerra de Ucrania, que a juicio de Macron reflejan un cambio en la política internacional de EE.UU.

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El presidente francés precisó que Estados Unidos sigue siendo aliado de Europa, algo que es «fundamental», pero dijo a los alumnos que para su generación la idea con la que se construyó Europa de que les «protegería siempre» ya «no será así».

Soberanía militar y tecnológica europea

Por ello, abogó por la necesidad de desarrollar la soberanía militar y tecnológica europea, y no dejarlas en manos de otros, al tiempo que invitó a los jóvenes a promover el entendimiento entre naciones para preservar la paz.

«La guerra surge de malentendidos, interpretaciones erróneas o la locura de ciertos líderes, y a veces de poblaciones enteras que creen que su seguridad provendrá de la destrucción de su vecino», afirmó sin más precisiones.

El Palacio del Elíseo difundió el encuentro de Macron con los alumnos del centro escolar franco-chipriota en sus redes sociales.