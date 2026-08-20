Aunque suene sorprendente, de las 2,262 obras paralizadas en Perú, el 65% se quedaron congeladas con avances físicos superiores al 50%. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Aunque suene sorprendente, de las 2,262 obras paralizadas en Perú, el 65% se quedaron congeladas con avances físicos superiores al 50%. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El pasado 17 de agosto, mientras el Gobierno de Keiko Fujimori anunció reformas en inversión pública, la Contraloría General de la República publicó un nuevo informe sobre la situación de las obras paralizadas en el Perú. ¿Qué revela el reporte?

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