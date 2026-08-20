En resumen, las obras paradas, que son aquellas que no registran avance físico de ningún tipo por mínimo 6 meses, han vuelto a crecer en el país. Esto tras un par de periodos en los que caían, tanto en números absolutos como en valor y saldo pendiente de ejecución.

Con una Ley de Contrataciones Públicas renovada hace más de un año, un nuevo liderazgo en el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) y una comisión que reformará la inversión pública pronto, ¿qué debe impulsar el Gobierno de Fujimori ahora? Acá algunas ideas.

Obras paralizadas crecen, pero valen menos

De acuerdo con el reporte de la Contraloría, son 2,262 las obras paralizadas en Perú hasta el 30 de junio del 2026.

El dato merece ser contextualizado. Refleja un ligero incremento tras registrar un par de caídas previas. En junio del 2025 había 2,428 obras en esta condición y en septiembre de ese año se redujo a 2,215. Posteriormente, se incrementó en diciembre último (2,416), pero volvió a caer en marzo del 2026 (2,241), según constató Gestión en los informes previos de la entidad de control.

Lo interesante es que, a pesar del crecimiento en cantidad, las obras paralizadas han vuelto a caer en valor. En diciembre del 2025 representaban inversiones por S/ 67 mil millones con un saldo pendiente de ejecución de S/ 32 mil millones.

En marzo de este año, la inversión paralizada ascendió a S/ 73 mil millones, mientras que el saldo se mantuvo en el mismo rango de S/ 32 mil millones. Ahora, a junio del 2026, la inversión acumulada de las obras paralizadas bajó a S/ 62 mil millones y el saldo también descendió: hay S/ 27 mil millones pendientes de ejecutar.

Para Juan Carlos Morón, socio de Echecopar, una forma de entender las cifras entre cantidad, valor y saldo puede responder a una pequeña actualización del costo real de reactivación de las obras agrupadas en la lista de Contraloría.

“Cuando una obra se paraliza, no se sabe inmediatamente qué monto queda. Se toma de inicio el costo original, pero luego se va sincerando, a partir del análisis que hace el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la propia Contraloría. Eso podría explicar la caída en el saldo e inversión paralizada total”, apuntó.

Lograr un ajuste más rápido de sus valores reales, a criterio de los especialistas consultados por Gestión, podría formar parte de los objetivos que la comisión presidencial que anunció el Gobierno plantee para la reforma de la inversión pública. Quien la lidera es Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este diario lo contactó, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Responsabilidad municipal

Este reporte de la Contraloría también destaca que, si las obras paralizadas pesan menos hoy en Perú, entendiendo “peso” como inversión total, una razón puede deberse a que cada vez son más pequeñas en tamaño.

Y en ello el rol de las municipalidades tiene mucho que ver. El 68.21% de todas las obras paralizadas en el Perú están a cargo de los gobiernos locales (1,543).

Pero ese no es el dato que explica mejor su rol. Por rango de costo actualizado, el 32.6% de todas estas inversiones congeladas no supera el millón de soles: 738.

Y de ese grupo, 678 están a cargo, nuevamente, de las municipalidades. Solo 55 han recibido presupuesto este año, según datos de la propia Contraloría, lo que anticipa que gran parte de ellas podría mantenerse parada, salvo una nueva transferencia de recursos de parte del Gobierno nacional.

¿Qué está fallando en el nivel municipal? Según Manuel Paredes, director ejecutivo de la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Territorial Descentralizado de ESAN, definitivamente la falta de una adecuada programación de inversiones.

“Esa focalización en el nivel local es por su falta de capacidad de gestión y también de financiamiento. Manejan muchas obras pequeñas. Aun así sus equipos son débiles, no conocen bien las normas de contratación y cambian constantemente”, cuestionó.

Lo que plantea Paredes está reflejado en los datos de Contraloría. Aunque suene sorprendente, de las 2,262 obras paralizadas en Perú, el 65% se quedaron congeladas con avances físicos superiores al 50%. 281 incluso lo han hecho con ejecuciones superiores al 90%.

Para Morón, de Echecopar, lo anterior plantea un reto que, frente al arribo del fenómeno de El Niño (FEN) y las próximas elecciones regionales y municipales, podría motivar buscar soluciones “creativas” para ejecutar esos saldos pendientes.

“Creo que la salida no debe ser pensar en obras nuevas, pero tampoco existe un mercado de contratistas que ejecuten solo saldos. Una solución ingeniosa, sobre la que hay antecedentes, ha sido partir la obra en pedazos y licitar, pero los contratistas dudan porque deben estar claras sus responsabilidades”, comentó.

El abogado refiere a casos como el del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que se reactivó tras resolver una controversia con el consorcio Natividad, o el Hospital Lorena de Cusco, que estuvo paralizado por más de una década y finalizó a inicios de este año. En ambos casos la fórmula para destrabarlas fue licitarlas por piezas.

El Niño y su impacto en obras

Si bien Lima (171) está entre los departamentos que mayor cantidad de obras paralizadas concentran en Perú, quienes lideran son provincias y están en distintas zonas del país: Cusco (370), Puno (213) y Áncash (181) superan a la capital en esta lista.

Se trata de regiones que padecerán al FEN de diversas formas en los próximos meses, que podría frenar el buen ritmo de crecimiento que tuvo la construcción en el primer semestre del 2026.

A finales de julio, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) fue claro: por las lluvias que trae, el FEN puede generar paralización de obras y acortaría el crecimiento del rubro, que estuvo en 12% en la primera parte del año. Los planes de prevención, con un Gobierno que arrancó recién, llegarían muy tarde para evitar ese golpe.

“Sabemos que no están terminadas las obras de drenaje pluvial, ni siquiera han sido empezadas y en realidad no se ha trabajado las cuencas altas. Algo se está haciendo en limpieza de causes y protección de riberas, pero eso no será suficiente si es que se confirma este fenómeno severo”, dijo entonces Valdivia a Gestión.

El gobierno de Keiko Fujimori aprobó medidas y más de S/179 millones para enfrentar El Niño 2026-2027 hace poco. Foto: Andina.

A criterio de Manuel Paredes, no hay duda de que el pronóstico de Capeco se cumplirá. El vocero de ESAN ve pocas alternativas para acortar el impacto, sobre todo, tomando en cuenta que muchas obras paralizadas están así por falta de recursos. Por número de obras (625), es el principal motivo de paralización, según la Contraloría.

“El propio FEN te obliga a reordenar tu presupuesto. De repente ya estabas gestionando los recursos faltantes para cerrar una obra paralizada, pero deberás ahora atender la emergencia primero. Aparte, otras se paralizarán por el mal clima. Todo eso aumenta el costo de reactivación”, advirtió Paredes.

A ello Morón sumó otro factor: no hay incentivos en este escenario climático, a lo que se suman las elecciones de octubre, para que gobernadores y alcaldes aprovechen estos meses para reactivar esas obras.

“La comisión que encargó la presidenta a Von Hesse ve el futuro: evitar que se repita este escenario, pero estas obras paralizadas hay que ajustarlas. Seguro terminará siendo más una labor de ministerios. Las obras municipales, con alcaldes de salida, será complicado mejorarlas”, estimó.