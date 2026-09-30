Tras las gestiones realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Argentina habilitó el ingreso de nuevos productos agropecuarios peruanos, así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Entre los productos que podrán ingresar a ese mercado de alrededor de 46 millones de potenciales consumidores se encuentran el limón Eureka, la castaña, la fibra de alpaca y vicuña, y la harina de aves y sus subproductos.

“Estamos hablando de una gran oportunidad para los pequeños productores involucrados en este tipo de productos y estas cadenas, la posibilidad de seguir vendiendo, de seguir mejorando sus ingresos”, señaló el titular del Midagri, Marco Vinelli, en conferencia de prensa.

De ese grupo con el nuevo acceso, indicó, uno de los productos que podrían verse más beneficiados es la castaña. Según información del Midagri, este producto involucra una cadena de más de 15,000 personas solo dn Madre de Dios.

En el caso del limón, el Midagri recuerda que el Perú cuenta con más de 440 hectáreas de Citrus limón destinadas a la exportación, principalmente en la costa norte.

Pero estos no serán los únicos productos que tendrían nuevos accesos a Argentina. Según fuentes del Midagri, también se vienen trabajando en nuevos accesos fitosanitarios para la pitahaya y el tulipán, además de otros productos agropecuarios.

Además, el proceso también contempla avances para el ingreso de productos argentinos al mercado peruano. De acuerdo con el Midagri, entre los productos considerados están cerezas frescas, harina de bovinos, lana de ovino y fibra de caprino, además de la fumigación de granos en tránsito.

Perú mantiene condición de país libre de influenza aviar

Durante su conferencia, Vinelli destacó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha ratificado al Perú como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral en todo el territorio nacional.

“Esto es importante porque cerca del 25% de la producción agropecuaria del Perú proviene del sector además en el país se producen cerca de 2 millones de toneladas de carne de ave, de los cuales unos 1.8 millones pertenece a la carne de pollo”, indicó.

Tener esa condición, añadió, garantiza que los pequeños agricultores puedan realizar su labor de manera normal y no pierdan ingresos al tener qje sacrificar sus animales por la enfermedad, y también asegura que el alimento que consume la población se encuentra en adecuadas condiciones.