El contrato para la construcción de la Tercera Etapa del Proyecto de Irrigación Chavimochic estaría listo en noviembre, informó el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli.

“Ya hemos avanzado mucho en esta tercera etapa. Ese contrato debe estar listo en noviembre o a más tardar en diciembre”, dijo en entrevista con Radio Nacional.

Este contrato se firmará bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) con Canadá, que se adjudicó la ejecución en enero del 2024. Pero no será la única fase.

El ministro Vinelli recordó que hay otro componente por desarrollar, un sifón de 3.5 kilómetros, cuyo contrato de construcción debería firmarse el próximo mes.

“Al 30 de setiembre ya lo debemos tener firmado para que se construya el sifón y el canal de 3.5 kilómetros”, dijo.

El funcionario agregó que otro tema que está en el radar es el canal de 50 kilómetros, pero precisó que está en manos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). “Igual estamos haciendo un seguimiento”, dijo.

“Queremos ser un socio para los agricultores de modo que podamos abrirles más mercados, otorgarles financiamiento y que las obras de agua se ejecuten más rápido”, dijo.

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, también destacó los puntos principales para su sector en el pedido de facultades legislativas. (Foto: Congreso)

Pedido de facultades

Vinelli indicó que el pedido de facultades legislativas desde su sector apunta a que los proyectos de inversión se ejecuten en menores plazos para beneficio de los productores.

“Estamos pidiendo cambios en las leyes para simplificar procesos y con la incorporación de tecnología hacer que todo sea más rápido, más eficiente y que los proyectos en evaluación se ejecuten en menores plazos”, señaló.

Según precisó, se está proponiendo cambiar varias normas relacionadas con semillas, con los sistemas de innovación, la asistencia técnica, los recursos hídricos y el tema forestal, “para que podamos agilizar y simplificar los trámites”.