¿Qué cambios se darían en los topes a las tasas de interés? | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, informó que ayer se aprobó finalmente el proyecto del pedido de facultades legislativas delegadas y que hoy lo remitirán al Congreso de la República. Detalló que la iniciativa abarca 66 medidas divididas en ocho ámbitos.

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